Ломаченко інвестував кошти в бізнес довіреної особи Путіна, — ЗМІ

Ресторан Novikov Beverly Hills, співласником якого став український боксер, працює по франшизі російського ресторатора та бізнесмена Аркадія Новікова.

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Український боксер Василь Ломаченко інвестував гроші в російську компанію, власник якої був довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах. Про це пише видання "Чемпіон".

Йдеться про розташований в Лос-Анджелесі ресторан Novikov Beverly Hills, який працює по франшизі російського ресторатора та бізнесмена Аркадія Новікова.

Хто такий Аркадій Новіков

Аркадій Новіков — один із перших рестораторів РФ, який почав будувати свою бізнес-імперію ще на початку 90-х років минулого століття. Свого часу в одному з його ресторанних закладів "Царская охота" любив відпочивати перший президент Росії Борис Єльцин.

Сам Новіков особисто знайомий із Путіним та був членом Вищої ради партії "Єдина Росія" і неодноразово розповідав, що його перші ресторани в 90-х роках захистив від рекетирів високопосадовець із КДБ.

Новіков був довіреною особою Володимира Путіна на виборах у 2012 та 2018 роках. Його компанія неодноразово обслуговувала урядові та президентські заходи.

Ресторатор має спільний бізнес з родиною прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та ексміністра оборони Анатолія Сердюкова.

Аркадій Новіков

Компанія Новікова Novikov Group має мережу ресторанів по всьому світу — в ОАЕ, США, Саудівській Аравії, Великій Британії, Іспанії тощо.

Василь Ломаченко скоріш за все міг придбати франшизу або стати співінвестором одного з ресторанів, пише видання.

Як свідчать американські реєстри від 04/10/2024, компанія Novikov LA LLC, яка володіє та управляє рестораном Novikov Beverly Hills, серед своїх співвласників вказала компанію Loma Power Holding, головним виконавчим директором якої є Vasyl Lomachenko. Секретарем та фінансовим директором компанії є американець з литовським корінням Egidiyus Klimas.

За інформацією "Чемпіона", Клімас, який був знайомий з Новиковим у 2021 році став співвласником Novikov Beverly Hills і залучив до цього проєкту компанію Василя Ломаченка.

Егідіюс (Егіс) Клімас

Що відомо про новий бізнес Ломаченка ресторан Novikov Beverly Hills

Заклад розташований у районі Beverly Hills, California 90210 і розрахований на 250 посадкових місць. Місцеві жителі кажуть, що ресторан має не дуже добру славу – як місце зйому "елітних" дівчат з пострадянського простору.

Нагадаємо, що 18 грудня повідомлялося, що український боксер Василь Ломаченко вирішив завершити спортивну кар’єру у 36 років.

Останній бій Ломаченка був з австралійцем Джорджем Камбососом. У результаті українець здобув звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF, відправивши суперника у три нокдауни за 11 раундів.