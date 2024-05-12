Ломаченко нокаутував Камбососа і став чемпіоном світу в легкій вазі (відео)

Українець відправив у нокдаун австралійця Джорджа Камбососа в 11 раунді.

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У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко провів чемпіонський бій з австралійцем Джорджем Камбососом за звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. Ломаченко здобув перемогу нокаутом. Бій відбувся в австралійському місті Перт.

Перші два раунди пройшли на користь українця, який демонстрував більш активну атаку та навіть декілька разів проривався через оборону Камбососа.

У подальших двох раундах австралієць став відкриватися частіше, тоді як Ломаченко не зменшував темпу і продовжував наносити успішні комбінації ударів.

У п'ятому раунді Ломаченко завдав потужного удару в голову суперника, що майже призвело до нокдауну, проте Камбососу зумів залишитися на ногах і продовжити поєдинок.

У восьмому раунді австралійський боксер отримав розсічення брови від удару українця.

А в 11-му раунді Ломаченко здобув перемогу над Камбососом достроково: спочатку він відправив австралійця у нокдаун, а потім — у ще один. Зрештою рефері завершив бій.

Нагадаємо, 21 травня 2023 року Василь Ломаченко програв бій за титул абсолютного чемпіона світу у поєдинку з американцем Девіном Гейні.

18 травня у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, пройде між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон світу в суперважкій вазі разом і ДТЕК оголосили про партнерство, яке має привернути увагу міжнародних партнерів до складного становища української енергосистеми.