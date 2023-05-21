Ломаченко програв бій проти Гейні за звання абсолютного чемпіона (відео)

Усі судді поєдинку віддали перемогу американському боксеру: 116-112, 115-113, 115-113. Після оголошення результатів Василь Ломаченко розплакався.

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У Лас-Вегасі 20 травня відбувся бій у легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Гейні, передає Фокус.

Гейні переміг одноголосним рішенням суддів.

Четвертий раунд став першим, у якому було падіння. Обидва боксери зайшли в клінч і впали. Рефері в рингу навіть не зрозумів, як йому на це реагувати, просто піднявши обох спортсменів із настилу. У п'ятому раунді Ломаченко знову впав, але знову це було падіння не через удар суперника.

У команді Ломаченка, як і деякі спортивні експерти, з таким рішенням не згодні. Пишуть, що буде апеляція. Здавалося, що Ломаченко має здобути перемогу в цьому бою, проте всі три судді поєдинку віддали перемогу Гейні: 116-112, 115-113, 115-113.

Ломаченко свою поразку прийняв дуже емоційно. Наприкінці поєдинку боксер розплакався.

Нагадаємо, американський боксер Девід Гейні на церемонії зважування штовхнув свого суперника в майбутньому поєдинку Василя Ломаченка. Бійка сталася під час битви поглядів.

Раніше повідомлялося, що боксер Ломаченко опинився в центрі скандалу через фото з другом Кадирова Ісламом Махачовим на поєдинку UFC.