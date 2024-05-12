Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе (видео)

Украинец отправил в нокдаун австралийца Джорджа Камбососа в 11 раунде.

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В воскресенье, 12 мая, украинский боксер Василий Ломаченко провел чемпионский бой с австралийцем Джорджем Камбососом за звание обладателя пояса чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Ломаченко одержал победу нокаутом. Бой состоялся в австралийском городе Перт.

Первые два раунда прошли в пользу украинца, который демонстрировал более активную атаку и даже несколько раз прорывался через оборону Камбососа.

В последующих двух раундах австралиец стал открываться чаще, тогда как Ломаченко не сбавлял темпа и продолжал наносить успешные комбинации ударов.

В пятом раунде Ломаченко нанес мощный удар в голову соперника, что почти привело к нокдауну, однако Камбососу сумел остаться на ногах и продолжить поединок.

В восьмом раунде австралийский боксер получил рассечение брови от удара украинца.

А в 11-м раунде Ломаченко одержал победу над Камбососом досрочно: сначала он отправил австралийца в нокдаун, а затем — в еще один. В конце концов рефери завершил бой.

Напомним, 21 мая 2023 года Василий Ломаченко проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира в поединке с американцем Девином Гейни.

18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдет между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Чемпион мира в супертяжелом весе вместе и ДТЭК объявили о партнерстве, которое должно привлечь внимание международных партнеров к сложному положению украинской энергосистемы.