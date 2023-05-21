"Возможно, я не разбираюсь в боксе": Ломаченко впервые прокомментировал поражение от Хейни

Бой с американцем Девином Хейни прошел на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе и длился 12 раундов. Василий Ломаченко уверен, что судьи несправедливо отдали победу его оппоненту.

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Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко дал первые комментарии о бое с Девином Хейни, обладателе чемпионских титулов WBO, WBC, IBF, WBA. Во время пресс-конференции Ломаченко не смог ответить на вопрос, почему судьи отдали предпочтение его сопернику. Об этом сообщает Top Rank Boxing.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас на той же пресс-конференции заявил, что будет подавать апелляцию на результат поединка с Девином Хейни.

"Это было самое большое ограбление. Мы это так не оставим и подадим протест. Поскольку кто-то должен вернуть бокс к его истокам", – заявил Эгис Климас.

Сам Василий Ломаченко заявил, что когда выходил на 12-й раунд, то понимал, что может "отдать" его сопернику, поскольку хорошо выступил в предыдущих.

Пресс-конференция Василия Ломаченко после боя с Хейни

"Потому что он мне не нужен, поскольку я выиграл в 11-м. Мне так кажется, я не утверждаю. Но по ходу 11-го раунда я понимал, что он мой. Я не знаю. Возможно, я не разбираюсь в боксе", — отметил украинец.

Также он отметил, что не понимает, почему победу отдали его сопернику.

"Что мне нужно сделать, чтобы судьи отдали мне предпочтение? Это хороший вопрос. Я не знаю. Когда я дерусь, то, возвращаясь после каждого раунда в свой угол, я понимаю: "Хорошо, это мой раунд", – сказал Ломаченко.

По его мнению, в 10 раунде ему удалось пробить защиту Хейни, но он также понял, что должен был придерживаться своей стратегии. На пресс-конференции несколько раз поднималась тема "грязного" боя. Но Ломаченко заявил, что он с этим не согласен и не считает, что вел себя нечестно.

После поражения Ломаченко не смог сдержать эмоций и расплакался в раздевалке. Он сказал, что его "охватили эмоции", так как сын звонил ему несколько раз, будучи уверенным, что его отец выиграет.

Василий Ломаченко после боя

Сам Девин Хейни заявил, что был уверен в своей победе. А перед боем с Ломаченко он изучал его стратегию и понял, что тот теряется после ударов по корпусу. Поэтому во время боя Хейни и сосредоточился на этой тактике.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американского боксера.

Уроженец Одесской области Василий Ломаченко проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира. А американец Девин Хейни — сохранил все свои пояса (WBC, IBF, WBA Super, WBO).