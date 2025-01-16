Ломаченко инвестировал средства в бизнес доверенного лица Путина, — СМИ

Ресторан Novikov Beverly Hills, совладельцем которого стал украинский боксер, работает по франшизе российского ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова.

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Украинский боксер Василий Ломаченко инвестировал деньги в российскую компанию, владелец которой был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах. Об этом пишет издание "Чемпион".

Речь идет о расположенном в Лос-Анджелесе ресторане Novikov Beverly Hills, который работает по франшизе российского ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова.

Кто такой Аркадий Новиков

Аркадий Новиков — один из первых рестораторов РФ, который начал строить свою бизнес-империю еще в начале 90-х годов прошлого века. В свое время в одном из его ресторанных заведений "Царская охота" любил отдыхать первый президент России Борис Ельцин.

Сам Новиков лично знаком с Путиным и был членом Высшего совета партии "Единая Россия" и неоднократно рассказывал, что его первые рестораны в 90-х годах защитил от рэкетиров высокопоставленный чиновник из КГБ.

Новиков был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2012 и 2018 годах. Его компания неоднократно обслуживала правительственные и президентские мероприятия.

Ресторатор имеет общий бизнес с семьей премьер-министра РФ Михаила Мишустина и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

Аркадий Новиков

Компания Новикова Novikov Group имеет сеть ресторанов по всему миру — в ОАЭ, США, Саудовской Аравии, Великобритании, Испании и др.

Василий Ломаченко скорее всего мог приобрести франшизу или стать соинвестором одного из ресторанов, пишет издание.

Как свидетельствуют американские реестры от 04/10/2024, компания Novikov LA LLC, которая владеет и управляет рестораном Novikov Beverly Hills, среди своих совладельцев указала компанию Loma Power Holding, главным исполнительным директором которой является Vasyl Lomachenko. Секретарем и финансовым директором компании является американец с литовскими корнями Egidiyus Klimas.

По информации "Чемпиона", Климас, который был знаком с Новиковым в 2021 году стал совладельцем Novikov Beverly Hills и привлек к этому проекту компанию Василия Ломаченко.

Эгидиюс (Эгис) Климас

Что известно о новом бизнесе Ломаченко ресторан Novikov Beverly Hills

Заведение расположено в районе Beverly Hills, California 90210 и рассчитано на 250 посадочных мест. Местные жители говорят, что ресторан имеет не очень хорошую славу — как место съема "элитных" девушек с постсоветского пространства.

Напомним, что 18 декабря сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко решил завершить спортивную карьеру в 36 лет.

Последний бой Ломаченко был с австралийцем Джорджем Камбососом. В результате украинец получил звание обладателя пояса чемпиона мира в легком весе по версии IBF, отправив соперника в три нокдауна за 11 раундов.