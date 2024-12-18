Чемпион мира в легком весе Ломаченко завершает боксерскую карьеру: что известно

Инсайдер Майкл Бенсон сообщил, что Василий Ломаченко решил все же повесить перчатки на гвоздь. Ранее в команде боксера признавали, что он потерял мотивацию.

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Украинский боксер Василий Ломаченко решил завершить спортивную карьеру в 36 лет. Об этом 18 декабря сообщил в соцсети X (ранее — Twitter) боксерский инсайдер Майкл Бенсон.

"Ломаченко неоднократно выиграл чемпионаты мира в трех весовых категориях от полулегкой до легкой. Мы желаем ему всего наилучшего во всем, что он делал в будущем", — отметил он.

Стоит заметить, что ранее уже ходили слухи о планах Ломаченко завершить карьеру. В октябре Бенсон сообщал, что боксер думает повесить перчатки на гвоздь, но причин не разглашал. В июле менеджер украинца Эгис Климас информировал об отсутствии мотивации у спортсмена, но отрицал факт завершения карьеры. С 2022 года у него состоялись лишь два поединка.

Фото Василия Ломаченко Фото: Getty Images

Последний бой Ломаченко был с австралийцем Джорджем Камбососом. В его результате украинец получил звание обладателя пояса чемпиона мира в легком весе по версии IBF, отправив соперника в три нокдауна за 11 раундов.

Ломаченко — чемпион или предатель?

Василий Ломаченко — украинский боксер, двукратный чемпион Олимпийский игр, а также чемпион мира в полулегком, втором полулегком весе и легкой весовых категориях. Установил рекорд, завоевав титул чемпиона мира в третьей весовой категории за минимальное количество проведенных поединков (в 12-м бою).

По данным движения ЧЕСНО, он внесен в список предателей государства. Ломаченко высказывался в соцсетях в поддержку УПЦ МП, призывая украинцев доказать свою верность богу. В то же время он участвовал в теробороне города Белгород-Днестровский Одесской области.

Фото Василия Ломаченко Фото: Getty Images

Страница боксера в Instagram не доступна в Украине, хотя открывается из-за рубежа.

Напомним, в Саудовской Аравии сообщили, что бой-реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри, который состоится уже 21 декабря, будет сопровождать судья с искусственным интеллектом.

Украинский боксер Владимир Кличко ответил, мог бы выйти на ринг против Александра Усика.