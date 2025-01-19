Проявляли кулинарные таланты: ученые выяснили, чем питалось человечество 5000 лет назад

Хотя в современном мире проблемы доступности питания в большей части решаются походом в магазин, нашим предкам приходилось ухищряться, добывая разнообразную пищу. Недавно ученые выяснили, что древние земледельцы преуспевали в этом.

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Недавнее исследование позволило ученым и историкам узнать новые подробности о рационе земледельцев культуры колоколовидных кубков — группы ранних земледельцев, процветавших в период с 4000 по 2800 год до нашей эры в Южной Скандинавии и Северной Германии. Эти земледельцы впервые в регионе перешли к земледелию и животноводству, однако их пищевые привычки, не ограничивающиеся основными зерновыми культурами, до сих пор оставались практически неизвестными, пишет Knowridge.

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Недавнее исследование, проведенное Центром совместных исследований (CRC) 1266 в Киле, пролило свет на их удивительно разнообразное меню, показав, что в нем сочетались культурные и кормовые растения. Научная работа, опубликованная в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, было посвящено растительным остаткам, извлеченным из шлифовальных камней в Ольденбурге LA 77, поселении эпохи среднего неолита на севере Германии.

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Это место, расположенное на песчаном острове в балтийском болоте, датируется периодом между 3270 и 2920 годами до нашей эры. В ходе раскопок были обнаружены жилища, орудия труда, фрагменты керамики и точильные камни, которые исследователи проанализировали, чтобы обнаружить следы приготовления пищи в древности. Ведущий автор исследования доктор Цзинпин Ань назвала точильные камни "капсулами времени", сохраняющими микроскопические остатки растений, такие как зерна крахмала и фитолиты, которые позволяют заглянуть в прошлое.

Анализ показал ученым, что земледельцы культуры колоколовидных кубков употребляли в пищу не только пшеницу и ячмень. В их рацион входили плоды диких трав, узловатые водоросли, желуди, крахмалистые клубни и семена диких бобовых. По словам профессора Вибке Кирлейс, которая была одним из руководителей исследования, это подтверждает, что дикие растения активно перерабатывались в пищу, а не просто случайно присутствовали.

Эти данные согласуются с результатами более раннего исследования, проведенного в датском Фрайденлунде, где дикие растения были обнаружены на точильных камнях, что позволяет предположить, что эти ингредиенты были ключевой частью их пищи. В ходе исследования также были обнаружены свидетельства того, как в Ольденбурге LA 77 готовили зерновые. Точильные камни, фрагменты керамики и остатки пищи указывают на то, что зерно перерабатывалось в муку для лепешек или грубо измельчалось для выпечки.

Один фрагмент керамики, названный "пекарской плитой", представляет собой конкретное доказательство приготовления пищи на основе зерновых. Это контрастирует с Фрайденлундом, где злаки, скорее всего, использовались для приготовления каши, что свидетельствует о различиях в кулинарной практике этих неолитических общин. Эти находки не только расширяют представление историков и ученых о рационе культуры земледельцев, но и показывают их изобретательность в сочетании культурных и диких растений для обеспечения себя продовольствием.

По словам доктора Ан, исследование демонстрирует сложность ранних кулинарных практик и их адаптивность общин в использовании подручных ресурсов. Это свидетельство того, как эти древние сообщества процветали, экспериментируя с ингредиентами и методами задолго до появления современных кулинарных инноваций, тем самым повышая свои шансы на выживание.

Культура колоколовидных кубков известна своими характерными гончарными изделиями и мегалитическими гробницами, которые дают дополнительное представление об их образе жизни. Их кулинарная практика, выявленная в ходе данного исследования, предполагает довольно продвинутые взаимоотношения с окружающей средой, балансируя между земледелием и использованием дикорастущих растений. Такая приспособляемость могла сыграть решающую роль в сохранении этого общества в меняющихся условиях окружающей среды.

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