Киевский дом культуры под угрозой исчезновения: что случилось, подробности

Списки из памятников, нуждающихся в помощи, организация публикует каждые два года. В этом году туда вошел Дом учителя, поскольку он получил повреждения во время массированного обстрела в 2022 году.

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Киевский городской дом учителя внесен в 25 объектов культурного наследия, находящихся под угрозой уничтожения. Об этом сообщается на сайте Всемирного фонда памятников (World Monuments Fund, WMF).

"Символ украинской независимости и суверенитета, разрушенный Дом учителя иллюстрирует трудное положение, в котором оказались украинские общины и их наследие в условиях продолжающейся российско-украинской войны. Его включение в Watch 2025 подчеркивает роль культурного наследия в укреплении единства и морального духа во время восстановления общин", — рассказали в фонде.

Там напомнили, что после атаки ВС РФ в октябре 2022 года в доме были выбиты двери и окна, поврежден купол здания. Вследствие повреждений он был практически полностью выведен из эксплуатации.

"Это один из тысяч украинских культурных объектов, которые были повреждены или уничтожены с начала войны с Россией в 2022 году. В ответ Всемирный фонд памятников и его партнеры оперативно приняли меры по защите здания и обеспечению безопасности участка для проведения работ по стабилизации", — добавили в WMF.

Всего в список Всемирного фонда памятников вошли 25 объектов из разных стран всех пяти континентов. Среди них побережье Суахили в Африке; Старый город Антакья, Турция; церковь Сорбоны, Франция и даже Луна.

World Monuments Watch (Всемирный список памятников под угрозой) — это программа, которая обращает внимание на исторические памятники во всем мире, которые сталкиваются с серьезными проблемами, такими как изменение климата, туризм, конфликты и стихийные бедствия. Такой список из 25 исторических мест публикуется каждые два года.

Дом учителя: что известно

Киевский городской дом учителя построен в 1910-1912 годах. Он входит в перечень памятников архитектуры национального значения и является памятником истории национального значения.

В 1917 году сооружение использовала Украинская Центральная Рада как первое здание парламента Украинской Республики. В Доме учителя провозгласили создание Украинской Народной Республики и приняли IV Универсал о независимости Украины в ночь с 24 на 25 января 1918 года. В помещении Киевского городского дома учителя расположен Музей Украинской революции 1917-1921 годов и Педагогический музей Украины.

Напомним, 10 октября 2022 года Россия осуществила массированный ракетный обстрел Киева. Тогда пострадали здания Дома учителя, Института филологии КНУ, главный корпус Национального университета, филармония и музей Ханенко.