Київський будинок культури під загрозою зникнення: що трапилось, подробиці

Списки із пам'ятників, що потребують допомоги, організація публікує кожні два роки. Цьгоріч туди увійшов Будинок вчителя, оскільки він зазнав пошкоджень під час масованого обстрілу у 2022 році.

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Київський міський будинок вчителя внесений до 25 об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою знищення. Про це повідомляється на сайті Всесвітнього фонду пам’яток (World Monuments Fund, WMF).

"Символ української незалежності та суверенітету, зруйнований Будинок учителя ілюструє скрутне становище, в якому опинилися українські громади та їхня спадщина в умовах триваючої російсько-української війни. Його включення до Watch 2025 підкреслює роль культурної спадщини у зміцненні єдності та морального духу під час відбудови громад", – розповіли у фонді.

Там нагадали, що після атаки ЗС РФ у жовтні 2022 року в будинку були вибиті двері та вікна, пошкоджений купол будівлі. Внаслідок пошкоджень він був практично повністю виведений з експлуатації.

"Це один із тисяч українських культурних об'єктів, які були пошкоджені або знищені з початку війни з Росією у 2022 році. У відповідь Світовий фонд пам'ятників та його партнери оперативно вжили заходів щодо захисту будівлі та забезпечення безпеки ділянки для проведення робіт зі стабілізації", — додали в WMF.

Загалом до списку Всесвітнього фонду пам'ятників увійшли 25 об'єктів з різних країн всіх п'яти континентів. Серед них узбережжя Суахілі в Африці; Старе місто Антакья, Туреччина; церква Сорбони, Франція та навіть Місяць.

World Monuments Watch (Всесвітній перелік пам’яток під загрозою) — це програма, що звертає увагу на історичні пам’ятки в усьому світі, які стикаються з серйозними проблемами, такими як зміна клімату, туризм, конфлікти та стихійні лиха. Такий список із 25 історичних місць публікується кожні два роки.

Будинок вчителя: що відомо

Київський міський будинок учителя збудований у 1910-1912 роках. Він входить до переліку пам'яток архітектури національного значення та є пам’яткою історії національного значення.

В 1917 році споруду використовувала Українська Центральна Рада як першу будівлю парламенту Української Республіки. У Будинку вчителя проголосили створення Української Народної Республіки та прийняли IV Універсал про незалежність України в ніч з 24 на 25 січня 1918 року. У приміщенні Київського міського будинку вчителя розташований Музей Української революції 1917–1921 років та Педагогічний музей України.

Нагадаємо, 10 жовтня 2022 року Росія здійснила масований ракетний обстріл Києва. Тоді постраждали будівлі Будинку вчителя, Інституту філології КНУ, головний корпус Національного університету, філармонія та музей Ханенків.