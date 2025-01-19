Проявляли кулінарні таланти: вчені з'ясували, чим харчувалося людство 5000 років тому

Хоча в сучасному світі проблеми доступності харчування здебільшого вирішуються походом до магазину, нашим предкам доводилося хитрувати, добуваючи різноманітну їжу. Нещодавно вчені з'ясували, що стародавні хлібороби досягали успіху в цьому.

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Нещодавнє дослідження дало змогу вченим та історикам дізнатися нові подробиці про раціон хліборобів культури дзвоноподібних кубків — групи ранніх хліборобів, які процвітали в період з 4000 до 2800 року до нашої ери в Південній Скандинавії та Північній Німеччині. Ці хлібороби вперше в регіоні перейшли до землеробства і тваринництва, проте їхні харчові звички, які не обмежувалися основними зерновими культурами, досі залишалися практично невідомими, пише Knowridge.

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Недавнє дослідження, проведене Центром спільних досліджень (CRC) 1266 у Кілі, пролило світло на їхнє напрочуд різноманітне меню, показавши, що в ньому поєднувалися культурні та кормові рослини. Наукова робота, опублікована в журналі Journal of Archaeological Science: Reports, була присвячена рослинним решткам, витягнутим зі шліфувальних каменів в Ольденбурзі LA 77, поселенні епохи середнього неоліту на півночі Німеччини.

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Це місце, розташоване на піщаному острові в балтійському болоті, датується періодом між 3270 і 2920 роками до нашої ери. Під час розкопок було виявлено житла, знаряддя праці, фрагменти кераміки і точильне каміння, які дослідники проаналізували, щоб виявити сліди приготування їжі в давнину. Провідний автор дослідження доктор Цзінпін Ань назвала точильні камені "капсулами часу", що зберігають мікроскопічні залишки рослин, як-от зерна крохмалю і фітоліти, які дають змогу зазирнути в минуле.

Аналіз показав ученим, що хлібороби культури дзвоноподібних кубків уживали в їжу не тільки пшеницю і ячмінь. До їхнього раціону входили плоди диких трав, вузлуваті водорості, жолуді, крохмалисті бульби і насіння диких бобових. За словами професорки Вібке Кірлейс, яка була одним із керівників дослідження, це підтверджує, що дикі рослини активно перероблялися в їжу, а не просто випадково були присутні.

Ці дані узгоджуються з результатами більш раннього дослідження, проведеного в данському Фрайденлунді, де дикі рослини було виявлено на точильних каменях, що дає змогу припустити, що ці інгредієнти були ключовою частиною їхньої їжі. Під час дослідження також було виявлено свідчення того, як в Ольденбурзі LA 77 готували зернові. Точильні камені, фрагменти кераміки і залишки їжі вказують на те, що зерно переробляли в борошно для коржів або грубо подрібнювали для випічки.

Один фрагмент кераміки, названий "пекарською плитою", являє собою конкретний доказ приготування їжі на основі зернових. Це контрастує з Фрайденлундом, де злаки, найімовірніше, використовувалися для приготування каші, що свідчить про відмінності в кулінарній практиці цих неолітичних громад. Ці знахідки не тільки розширюють уявлення істориків та науковців про раціон культури хліборобів, а й показують їхню винахідливість у поєднанні культурних і диких рослин для забезпечення себе продовольством.

За словами доктора Ан, дослідження демонструє складність ранніх кулінарних практик та їхню адаптивність громад у використанні підручних ресурсів. Це свідчення того, як ці стародавні спільноти процвітали, експериментуючи з інгредієнтами і методами задовго до появи сучасних кулінарних інновацій, тим самим підвищуючи свої шанси на виживання.

Культура дзвоноподібних кубків відома своїми характерними гончарними виробами і мегалітичними гробницями, які дають додаткове уявлення про їхній спосіб життя. Їхня кулінарна практика, виявлена під час цього дослідження, передбачає досить просунуті взаємини з навколишнім середовищем, балансуючи між землеробством і використанням дикорослих рослин. Така пристосованість могла зіграти вирішальну роль у збереженні цього суспільства в мінливих умовах навколишнього середовища.

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