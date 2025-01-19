Виявлено унікальний будинок у Помпеях: як жили найбагатші люди в давньоримському місті (фото)

Археологи виявили в приватному будинку в Помпеях, ймовірно, найбільший банний комплекс у цьому місті.

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До того, як виверження вулкана Везувій зруйнувало Помпеї 79 року до н.е., це було процвітаюче місто з великою кількістю багатих жителів. Про те, як жили дуже багаті стародавні римляни, можна судити за виявленим в одному з приватних будинків великим спа-комплексом, який складається з декількох частин. Дослідження опубліковано в журналі PLOS One, пише Daily Mail.

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Тільки дуже багаті люди в Помпеях могли дозволити мати у своєму приватному будинку розкішний банний комплекс, кажуть учені. Саме таку велику лазню, що складається з кількох частин, виявили в одному з приватних будинків, де жили багаті стародавні римляни. Вчені вважають, що це, ймовірно, найбільший приватний банний комплекс з усіх виявлених у Помпеях.

Цей спа-комплекс був обладнаний для розміщення до 30 осіб, які переміщалися між трьома кімнатами з басейнами: кальдаріум (гаряча кімната), тепідарій (тепла кімната) та фригідарій (холодна кімната).

Тільки дуже багаті люди в Помпеях могли дозволити мати у своєму приватному будинку розкішний банний комплекс Фото: Daily Mail

Банний комплекс починається з гарячої кімнати, схожої на сауну, далі йде барвиста тепла кімната, де, імовірно, відпочивальникам втирали олію в шкіру, а потім йде холодна кімната, де у великому басейні могли відпочити до 30 осіб. Усі кімнати прикрашені фресками. Банний комплекс з'єднаний з вишуканою банкетною залою, в якій стіни прикрашені фресками, що зображують героїв Троянської війни.

Цей спа-комплекс був обладнаний для розміщення до 30 осіб, які переміщалися між трьома кімнатами з басейнами Фото: Daily Mail

Вчені вважають, що цей будинок належав дуже багатому і впливовому жителю Помпей і, можливо, банний комплекс використовувався для прийому високопоставлених гостей, які могли підтримати господаря будинку на виборах. Археологи вважають, що після розкішного банкету гості могли розслабитися в стародавньому спа-комплексі.

Археологи також виявили останки двох людей, які забарикадувалися в невеликій кімнаті після виверження Везувію, але чоловіка розчавила стіна, що звалилася, а жінка загинула від потоку перегрітої вулканічної лави.

Як уже писав Фокус, учені дізналися, чи були кельти матріархальними племенами. Дослідники виявили, що племена кельтів, які жили вздовж південно-західного узбережжя Англії 2 тисячі років тому, могли мати нестандартну суспільну структуру.

Також Фокус писав про те, що археологи вперше знайшли клинописні таблички на півночі Курдистану. Тоді як історія південних месопотамських міст добре відома, про північні міста дослідники відкрили дуже мало. Нещодавно вчені виявили глиняні таблички, які можуть заповнити цю прогалину.

Ще Фокус писав про те, що названо дерево, плоди і листя якого чудотворно впливають на людей. Раніше вже було відомо про те, що плоди дерева надзвичайно корисні для нашого організму, тепер вчені вважають, це стосується і листя.