Названо дерево, плоди та листя якого чудотворно впливають на людей: про що йдеться

Раніше вже було відомо про те, що плоди дерева є надзвичайно корисними для нашого організму, тепер учені вважають, це стосується і листя.

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Оливкова олія багато в чому є синонімом середземноморської дієти — користь обох для здоров'я людини добре вивчена і задокументована. Попередні дослідження вже показали, що оливкова олія знижує ризик серцевих захворювань, раку, діабету і передчасної смерті; оливки також містять безліч корисних поживних речовин. Тепер учені виявили щось ще цікавіше, пише Science Alert.

Наразі з'являється все більше доказів користі для здоров'я листя оливи. У новому дослідженні вчені виявили підтвердження цієї теорії. Що ж міститься в листі оливи й кому може бути корисний його екстракт?

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За словами директора програми з харчування та харчових наук, дієтолога, що практикує, з Університету Південної Австралії Евангелін Манціоріс, у Середземномор'ї листя оливи традиційно заварювали як чай, його вживали для лікування гарячки та малярії. Відомо, що воно містить високий рівень антиоксиданту, відомого як олеуропеїн. До слова, оливкова олія та плоди оливи також містять його, але в набагато менших кількостях.

Вчені вже з'ясували, що чим зеленіше листя, тим більше в ньому олеуропеїну. Тому, листя, зібране навесні, має вищий рівень порівняно із зібраним восени, що вказує на те, що рівень олеуропеїну знижується в міру старіння листя.

Крім того, оливкове листя містить інші антиоксиданти, наприклад:

гідрокситирозол;

лютеолін;

апігенін;

вербаскозид.

Чим корисне оливкове листя?

Один огляд, який об'єднав дані 12 експериментальних досліджень і охопив 819 учасників, показав, що листя оливи покращує фактори ризику серцевих захворювань. Це включало більш здорові ліпіди крові (жири) і зниження артеріального тиску. Результати також вказують на те, що ефект був більш вираженим у людей з вищим артеріальним тиском. Більшість досліджень у цьому огляді давали екстракт оливкового листя у вигляді капсул зі щоденними дозами від 500 міліграмів до 5 грамів протягом 6-48 тижнів.

Інший огляд, що охоплює 12 експериментальних досліджень, показав значні переваги в поліпшенні контролю рівня глюкози та ліпідів у крові, а також зниженні кров'яного тиску. Однак учені зазначають, що ці плюси спостерігалися в окремих дослідженнях. При цьому, коли дані були об'єднані, не було помічено жодних істотних ефектів для здоров'я.

В іншому огляді розглядалися люди, які приймали олеуропеїн і гідрокситирозол (антиоксиданти в листі оливи). Це виявило значне поліпшення ваги тіла, профілів ліпідів у крові, метаболізму глюкози та поліпшення кісток, суглобів і когнітивних функцій.

Таким чином вчені дійшли висновку, що екстракт листя оливи може допомогти знизити артеріальний тиск, покращує рівень ліпідів у крові, а також допомагає організму впоратися з глюкозою.

Чи можна їсти листя оливи?

Відомо, що дехто використовує листя оливи для заварювання в чай, а також додає в салати та смузі. Однак листя гірке через антиоксиданти, через які його важко їсти, а чай стає несмачним.

Екстракт листя оливи також додають у хліб та інші хлібобулочні вироби. Дослідники виявили, що це підвищує рівень антиоксидантів у цих продуктах, і люди кажуть, що їжа стає смачнішою.

Чи небезпечне листя оливи?

За словами Манціоріс, токсичні ефекти від вживання або пиття екстракту листя оливи не зареєстровані. Дослідження показують, що при споживанні до 1 грама на день приймання екстракту листя оливи видається вельми безпечним, але офіційних рекомендацій все ж таки не існує.

Були повідомлення про потенційну токсичність при прийомі понад 85 мг/кг ваги тіла на день. Для порівняння це дорівнює 6,8 грама на день для людини вагою 80 кг, що в рази вище, ніж доза, використана в дослідженнях. Екстракт листя оливи також не рекомендується використовувати вагітним жінкам і жінкам, які годують груддю, оскільки вчені не знають, чи безпечно це.

Загалом, за словами Манціоріс, людям із високим кров'яним тиском, діабетом або підвищеним рівнем ліпідів у крові можна вживати екстракт листя оливи для поліпшення здоров'я. Однак експерти попереджають, що перед цим слід звернутися до лікаря.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки оливкової олії потрібно з'їдати на день.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.