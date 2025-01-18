Названо дерево, плоды и листья которого чудотворно влияют на людей: о чем идет речь

Ранее уже было известно о том, что плоды дерева чрезвычайно полезны для нашего организма, теперь ученые считают, это касается и листвы.

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Оливковое масло во много является синонимом средиземноморской диеты — польза обоих для здоровья человека хорошо изучена и задокументирована. Предыдущие исследования уже показали, что оливковое масло снижает риск сердечных заболеваний, рака, диабета и преждевременной смерти; оливки также содержат множество полезных питательных веществ. Теперь ученые обнаружили нечто еще более любопытное, пишет Science Alert.

Сейчас появляется все больше доказательств пользы для здоровья листьев оливы. В новом исследовании ученые обнаружили подтверждение этой теории. Что же содержится в листьях оливы и кому может быть полезен их экстракт?

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По словам директора программы по питанию и пищевым наукам, практикующего диетолога из Университета Южной Австралии Эвангелин Манциорис, в Средиземноморье листья оливы традиционно заваривались как чай и употреблялись для лечения лихорадки и малярии. Известно, что они содержат высокий уровень антиоксиданта, известного как олеуропеин. К слову, оливковое масло и плоды оливы также содержат его, но в гораздо меньших количествах.

Ученые уже выяснили, что чем зеленее листья, тем больше в них олеуропеина. Поэтому, листья, собранные весной, имеют более высокий уровень по сравнению с собранными осенью, что указывает на то, что уровень олеуропеина снижается по мере старения листьев.

Кроме того оливковые листья содержат другие антиоксиданты, например:

гидрокситирозол;

лютеолин;

апигенин;

вербаскозид.

Чем полезны оливковые листья?

Один обзор, объединивший данные 12 экспериментальных исследований и охвативший 819 участников, показал, что листья оливы улучшают факторы риска сердечных заболеваний. Это включало более здоровые липиды крови (жиры) и снижение артериального давления. Результаты также указывают на то, что эффект был более выраженным у людей с более высоким артериальным давлением. Большинство исследований в этом обзоре давали экстракт оливковых листьев в виде капсул с ежедневными дозами от 500 миллиграммов до 5 граммов в течение 6-48 недель.

Другой обзор, охватывающий 12 экспериментальных исследований, показал значительные преимущества в улучшении контроля уровня глюкозы и липидов в крови, а также снижении кровяного давления. Однако ученые отмечают, что эти плюсы наблюдались в отдельных исследованиях. При этом, когда данные были объединены, не было замечено никаких существенных эффектов для здоровья.

В другом обзоре рассматривались люди, которые принимали олеуропеин и гидрокситирозол (антиоксиданты в листьях оливы). Это выявило значительное улучшение веса тела, профилей липидов в крови, метаболизма глюкозы и улучшение костей, суставов и когнитивных функций.

Таким образом ученые пришли к выводу, что экстракт листьев оливы может помочь снизить артериальное давление, улучшает уровень липидов в крови, а также помогает организму справиться с глюкозой.

Можно ли есть листья оливы?

Известно, что некоторые используют листья оливы для заваривания в чай, а также добавляют в салаты и смузи. Однако листья горькие из-за антиоксидантов, из-за которых их трудно есть, а чай становится невкусным.

Экстракт листьев оливы также добавляют в хлеб и другие хлебобулочные изделия. Исследователи обнаружили, что это повышает уровень антиоксидантов в этих продуктах, и люди говорят, что еда становится вкуснее.

Опасны ли листья оливы?

По словам Манциорис, токсические эффекты от употребления или питья экстракта листьев оливы не зарегистрированы. Исследования показывают, что при о потреблении до 1 грамма в день прием экстракта листьев оливы кажется весьма безопасным, но официальных рекомендаций все же не существует.

Были сообщения о потенциальной токсичности при приеме более 85 мг/кг веса тела в день. Для сравнения это равно 6,8 грамма в день для человека весом 80 кг, что в разы выше, чем доза, использованная в исследованиях. Экстракт листьев оливы также не рекомендуется использовать беременным и кормящим женщинам, так как ученые не знают, безопасно ли это.

В целом, по словам Манциорис, людям с высоким кровяным давлением, диабетом или повышенным уровнем липидов в крови можно употреблять экстракт листьев оливы для улучшения здоровья. Однако эксперты предупреждают, что перед этим следует обратиться к врачу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, сколько оливкового масла нужно съедать в день.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.