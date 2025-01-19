Обнаружен уникальный дом в Помпеях: как жили самые богатые люди в древнеримском городе (фото)

Археологи обнаружили в частном доме в Помпеях, вероятно, самый большой банный комплекс в этом городе.

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До того, как извержение вулкана Везувий разрушило Помпеи в 79 году до н.э., это был процветающий город с большим количеством богатых жителей. О том как жили очень богатые древние римляне можно судить по обнаруженному в одном из частных домов большому спа-комплексу, состоящему из нескольких частей. Исследование опубликовано в журнале PLOS One, пишет Daily Mail.

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Только очень богатые люди в Помпеях могли позволить иметь в своем частном доме роскошный банный комплекс, говорят ученые. Именно такую большую баню, состоящую из нескольких частей, обнаружили в одном из частных домов, где жили богатые древние римляне. Ученые считают, что это вероятно, самый большой частный банный комплекс из всех обнаруженных в Помпеях.

Данный спа-комплекс был оборудован для размещения до 30 человек, которые перемещались между тремя комнатами с бассейнами: кальдариум (горячая комната), тепидарий (теплая комната) и фригидарий (холодная комната).

Только очень богатые люди в Помпеях могли позволить иметь в своем частном доме роскошный банный комплекс Фото: Daily Mail

Банный комплекс начинается с горячей комнаты, похожей на сауну, далее идет красочная теплая комната, где, вероятно, отдыхающим втирали масло в кожу, а затем идет холодная комната, где в большом бассейне могли отдохнуть до 30 человек. Все комнаты украшены фресками. Банный комплекс соединен с изысканным банкетным залом, в которым стены украшены фресками, изображающими героев Троянской войны.

Данный спа-комплекс был оборудован для размещения до 30 человек, которые перемещались между тремя комнатами с бассейнами Фото: Daily Mail

Ученые считают, что этот дом принадлежал очень богатому и влиятельному жителю Помпей и, возможно, банный комплекс использовался для приема высокопоставленных гостей, которые могли поддержать хозяина дома на выборах. Археологи считают, что после роскошного банкета гости могли расслабиться в древнем спа-комплексе.

Археологи также обнаружили останки двух человек, которые забаррикадировались в небольшой комнате после извержения Везувия, но мужчина был раздавлен рухнувшей стеной, а женщина погибла от потока перегретого вулканической лавы.

Как уже писал Фокус, ученые узнали, были ли кельты матриархальными племенами. Исследователи обнаружили, что племена кельтов, которые жили вдоль юго-западного побережья Англии 2 тысячи лет назад, могли иметь нестандартную общественную структуру.

Также Фокус писал о том, что археологи впервые нашли клинописные таблички на севере Курдистана. Тогда как история южных месопотамских городов хорошо известна, о северных городах исследователи открыли очень мало. Недавно ученые обнаружили глиняные таблички, которые могут заполнить этот пробел.

Еще Фокус писал о том, что названо дерево, плоды и листья которого чудотворно влияют на людей. Ранее уже было известно о том, что плоды дерева чрезвычайно полезны для нашего организма, теперь ученые считают, это касается и листвы.