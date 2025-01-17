Неожиданные подробности семейной жизни: ученые узнали, были ли кельты матриархальными племенами

Исследователи обнаружили, что племена кельтов, которые жили вдоль юго-западного побережья Англии 2 тысячи лет назад, могли иметь нестандартную общественную структуру.

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Как показало новаторское генетическое исследование захоронений железного века, около 2 000 лет назад в кельтских общинах Англии существовала уникальная общественная структура. Ученые проследили родословную древнего населения до одной женщины, обнаружив матрилинейную систему, при которой мужчины входили в группу через брак, пишет Live Science.

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"Это первый задокументированный пример такой системы в европейской предыстории, — пояснила Лара Кэссиди, генетик из Тринити-колледжа Дублина и ведущий автор исследования. Исследование Кэссиди сосредоточилось на дуротригах, кельтском племени, которое жило вдоль юго-западного побережья Англии между 100 годом до н. э. и 100 годом н. э.

Исследование Кэссиди сосредоточилось на дуротригах, кельтском племени, которое жило вдоль юго-западного побережья Англии Фото: Bournemouth University

Команда проанализировала геномы 57 человек, похороненных на кладбищах Дорсета, и обнаружила, что 85% из них были биологически родственны. В частности, более двух третей из них имели редкую линию митохондриальной ДНК U5b1, что указывает на общее происхождение по материнской линии, в то время как разнообразие Y-хромосомы указывало на разное происхождение по отцовской линии. Такой генетический состав свидетельствует о том, что мужчины были женаты в общине, что выделяет важность материнской линии в социальной организации.

Гаплогруппа U5b1, по словам Кессиди, имеет глубокие корни в Европе и Британии, хотя ее современное присутствие ограничено. Дальнейший генетический анализ выявил генеалогическое дерево, происходящее от одной женщины-основательницы и ее четырех дочерей, которое охватывает несколько поколений в течение двух веков. Закономерности в данных также свидетельствуют о том, что кельты тщательно отслеживали генеалогию, чтобы управлять брачными соглашениями в пределах родственных групп.

В исследовании также изучались генетические данные из более 150 европейских археологических памятников. Удалось обнаружить, что британские общины железного века были уникально организованы по материнской линии.

Хотя подобный акцент на материнской линии был редким явлением в Европе, кладбища дуротригов обнаружили четкие доказательства такой структуры. Женщины в этих общинах, похоже, играли значительную роль, что соответствует римским описаниям кельтского общества.

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Биоархеолог Том Бут отметил осторожность в интерпретации этих находок. "Мы не можем предполагать, что такие понятия, как брак, существовали в той же форме, в которой они существуют сегодня", — отметил ученый. Однако он похвалил исследование за детальное изучение материнских отношений, заявив, что оно предлагает редкий взгляд на жизнь древних британцев без влияния римских нарративов.

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