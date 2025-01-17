Неочікувані подробиці сімейного життя: вчені дізналися, чи були кельти матріархальним племенами

Дослідники виявили, що племена кельтів, які жили вздовж південно-західного узбережжя Англії 2 тисячі років тому, могли мати нестандартну суспільну структуру.

Related video

Як показало новаторське генетичне дослідження поховань залізного віку, близько 2 000 років тому в кельтських громадах Англії існувала унікальна суспільна структура. Вчені простежили родовід стародавнього населення до однієї жінки, виявивши матрилінійну систему, за якої чоловіки входили до групи через шлюб, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Це перший задокументований приклад такої системи в європейській передісторії, — пояснила Лара Кессіді, генетикиня з Трініті-коледжу Дубліна і провідна авторка дослідження. Дослідження Кессіді зосередилося на дуротрігах, кельтському племені, яке жило вздовж південно-західного узбережжя Англії між 100 роком до н. е. і 100 роком н. е.

Дослідження Кессіді зосередилося на дуротрігах, кельтському племені, яке жило вздовж південно-західного узбережжя Англії Фото: Bournemouth University

Команда проаналізувала геноми 57 осіб, похованих на кладовищах Дорсета, і виявила, що 85% з них були біологічно споріднені. Зокрема, понад дві третини з них мали рідкісну лінію мітохондріальної ДНК U5b1, що вказує на спільне походження по материнській лінії, в той час як різноманітність Y-хромосоми вказувала на різне походження по батьківській лінії. Такий генетичний склад свідчить про те, що чоловіки були одружені в громаді, що виділяє важливість материнської лінії в соціальній організації.

Гаплогрупа U5b1, за словами Кессіді, має глибоке коріння в Європі та Британії, хоча її сучасна присутність обмежена. Подальший генетичний аналіз виявив генеалогічне дерево, що походить від однієї жінки-засновниці та її чотирьох дочок, яке охоплює кілька поколінь протягом двох століть. Закономірності в даних також свідчать про те, що кельти ретельно відстежували генеалогію, щоб керувати шлюбними угодами в межах споріднених груп.

У дослідженні також вивчалися генетичні дані з понад 150 європейських археологічних пам'яток. Вдалося виявити, що британські громади залізного віку були унікально організовані по материнській лінії.

Хоча подібний акцент на материнській лінії був рідкісним явищем в Європі, кладовища дуротрігів виявили чіткі докази такої структури. Жінки в цих громадах, схоже, відігравали значну роль, що відповідає римським описам кельтського суспільства.

Важливо

Усе ж таки існують: вчені виявили напівміфічні тунелі інків під містом Куско (фото)

Біоархеолог Том Бут наголосив на обережності в інтерпретації цих знахідок. "Ми не можемо припускати, що такі поняття, як шлюб, існували в тій же формі, в якій вони існують сьогодні", — зазначив науковець. Однак він похвалив дослідження за детальне вивчення материнських стосунків, заявивши, що воно пропонує рідкісний погляд на життя давніх британців без впливу римських наративів.

Раніше Фокус писав, де саме Александр Македонський розбив персів.

А також ми розповідали про "носорога" під трасою. Археологи виявили 1500-річну кам’яну труну римської епохи, яка важить 750 кілограмів.