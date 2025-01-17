Перемогли саму лють: учені придушили агресивну поведінку за допомогою їжі

Агресивна поведінка, чи то уїдливі коментарі, чи то більш небезпечні фізичні дії, є серйозною проблемою суспільства. Однак нещодавно вчені знайшли певний вид їжі, який здатний втихомирити ці негативні настрої.

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Нещодавнє дослідження вчених поповнило зростаючу кількість доказів того, що омега-3 жирні кислоти, які зазвичай містяться в добавках риб'ячого жиру, можуть не тільки позитивно впливати на фізичне здоров'я, а й сприяти зниженню агресивності. Це дуже важливий фактор, оскільки найчастіше для боротьби з подібними емоціями люди вдаються до різної терапії та фармакології, проте нові дані показують, що допомагати контролювати себе може навіть звичайна трапеза, пише ScienceAlert.

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У метааналізі, проведеному дослідниками з Університету Пенсільванії та опублікованому в журналі Aggression and Violent Behavior, було розглянуто 29 рандомізованих контрольованих досліджень за участю 3918 осіб. Його результати свідчать про те, що вживання омега-3 може призвести до помірного, але значного зниження агресії, причому короткостроковий ефект становить до 28% у різних демографічних групах та умовах лікування.

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Омега-3, вже не раз пов'язана вченими з перевагами для психічного здоров'я, такими як зниження ризику розвитку шизофренії, може впливати на хімію мозку таким чином, щоб регулювати агресію, заявили автори. У дослідженні аналізували як реактивну агресію (імпульсивні реакції на провокацію), так і проактивну агресію (заздалегідь продумані ворожі дії), що стало важливим кроком уперед у розумінні того, як харчові добавки можуть боротися з різними формами негативної поведінки.

Випробування тривали майже три десятиліття, з 1996 по 2024 рік, у них брали участь діти до 16 років і літні люди віком від 50 до 60 років, а тривалість лікування становила в середньому 16 тижнів. Нейрокримінолог Адріан Рейн, один із провідних авторів дослідження, наголосив на ширшому потенціалі застосування отриманих результатів: "Я думаю, що настав час впровадити добавки омега-3 для зниження агресії, незалежно від того, де це відбувається — у суспільстві, у клініці або в системі кримінального правосуддя".

Однак дослідження також підкреслює необхідність проведення більших і довгострокових випробувань для підтвердження цих результатів і вивчення механізмів, за допомогою яких омега-3 може регулювати агресію, можливо, шляхом зменшення запалення або підтримки мозкових процесів. Наукова робота поповнила зростаючий список корисних властивостей омега-3 жирних кислот, які також покращують здоров'я серця, знижуючи ризик смертельних інфарктів та інсультів.

Хоча омега-3 не розглядається вченими як панацея від насильства в суспільстві, вони вважають, що її включення до планів лікування, як дітей з агресивною поведінкою, так і ширших верств населення, може істотно вплинути на ситуацію. Рейн зазначив, що навіть прості зміни в раціоні, наприклад, додавання в їжу більшої кількості риби, можуть потенційно доповнити наявні методи лікування і придушити агресивні настрої.

Жирні кислоти омега-3 можна отримати природним шляхом з таких продуктів, як жирна риба (лосось, скумбрія, сардини), волоські горіхи, насіння льону та насіння чіа, що пропонує людям доступний і різноманітний спосіб поліпшити як фізичне, так і психічне самопочуття.

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