Експерт стверджує, що психопати можуть прожити все життя і не знати про свій діагноз

Як стверджують фахівці, психопатія — зовсім не обов'язково негативна характеристика.

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На відміну від голлівудського образу психопата, прикладом якого є Ганнібал Лектер, люди, які мають психопатичні риси особистості, не обов'язково демонструють жорстоку або злочинну поведінку. Ці риси включають "егоцентричну імпульсивність", "холодне серце" та "безстрашне домінування", які тією чи іншою мірою присутні у кожної людини, пише Science Focus.

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Згідно з одним дослідженням, приблизно кожен п'ятий керівник корпорації є психопатом, що вчетверо вище, ніж серед населення загалом. Дослідження припускає, що деякі психопатичні риси, такі як харизма та безстрашність, можуть бути корисними у світі бізнесу. Однак дослідники також попереджають, що керівники-психопати можуть поводитися неетично та жорстоко.

Крім того, дослідження показали, що люди з психопатичними рисами характеру більш схильні до ризикованої поведінки та відчувають менше негативних наслідків, ніж ті, хто цими рисами не володіє. Це може зробити їх придатними для професій, пов'язаних із високим ризиком, наприклад, пожежники та лікарі швидкої допомоги.

Однак важливо зазначити, що володіння психопатичними рисами не означає, що людина буде автоматично брати участь у насильницькій або злочинній поведінці. Багато людей з такими рисами живуть нормальним та успішним життям, не завдаючи шкоди іншим. Важливо також звернутися по допомогу, якщо ви відчуваєте проблеми з психічним здоров'ям або стурбовані своєю поведінкою.

Загалом чоловіки, як правило, мають вищі показники за цими рисами. До них також схильні люди, які обіймають керівні посади, і ті, хто дотримується ультраправих або расистських поглядів. Але, наприклад, "безстрашне домінування" може бути корисним у деяких професіях, пов'язаних з високим рівнем стресу, таких як хірургія, спорт чи політичне лідерство.

Якщо ви здатні зберігати спокій у напружених ситуаціях, які можуть налякати інших, ви можете бути володарем високого балу за цією ознакою, яку психологи називають "успішним психопатом". Ви можете навіть не підозрювати про це і при цьому не нести ніякої небезпеки оточуючим вас людям.

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