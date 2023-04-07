Эксперт утверждает, что психопаты могут прожить всю жизнь и не знать о своем диагнозе

Как утверждают специалисты, психопатия — совсем не обязательно негативная характеристика.

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В отличие от голливудского образа психопата, примером которого является Ганнибал Лектер, люди, обладающие психопатическими чертами личности, не обязательно демонстрируют жестокое или преступное поведение. Эти черты включают "эгоцентрическую импульсивность", "холодное сердце" и "бесстрашное доминирование", которые в той или иной степени присутствуют у каждого человека, пишет Science Focus.

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Согласно одному исследованию, примерно каждый пятый руководитель корпорации является психопатом, что в четыре раза выше, чем среди населения в целом. Ученые предполагают, что некоторые психопатические черты, такие как харизма и бесстрашие, могут быть полезны в мире бизнеса. Однако исследователи также предупреждают, что руководители-психопаты могут вести себя неэтично и жестоко.

Кроме того, исследования показали, что люди с психопатическими чертами характера более склонны к рискованному поведению и испытывают меньше негативных последствий, чем те, кто этими чертами не обладает. Это может сделать их подходящими для профессий, связанных с высоким риском, такие как пожарные и врачи скорой помощи.

Однако важно отметить, что обладание психопатическими чертами не означает, что человек будет автоматически участвовать в насильственном или преступном поведении. Многие люди с такими чертами живут нормальной и успешной жизнью, не причиняя вреда другим. Важно также обратиться за помощью, если вы испытываете проблемы с психическим здоровьем или обеспокоены своим поведением.

В целом, мужчины, как правило, имеют более высокие показатели по этим чертам. К ним также склонны люди, занимающие руководящие должности, и те, кто придерживается ультраправых или расистских взглядов. Но, например, "бесстрашное доминирование" может быть полезно в некоторых профессиях, связанных с высоким уровнем стресса, таких как хирургия, спорт или политическое лидерство.

Если вы способны сохранять спокойствие в напряженных ситуациях, которые могут напугать других, вы можете быть обладателем высокого балла по этому признаку, который психологи называют "успешным психопатом". Вы можете даже не подозревать об этом и при этом не нести никакой опасности окружающим вас людям.

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