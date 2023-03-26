Как перепрограммировать свой мозг, чтобы по-настоящему полюбить понедельники

Не всегда можно изменить свою работу или список необходимых для выполнения дел в понедельник, но можно "перепрограммировать" свой мозг и изменить отношение к происходящему.

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Некоторые люди очень не любят понедельники, потому как им сложно переключится на новый ритм рабочей жизни после двух выходных. У человека может появится страх и тревога перед грядущими событиями. Ученые считают, что не всегда можно изменить свою работу или список необходимых для выполнения дел в понедельник, но можно "перепрограммировать" свой мозг и изменить отношение к происходящему на предстоящей неделе, пишет ScienceAlert.

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По словам Иоланты Берк из Университета медицины и здравоохранения RCSI, Дублин, Ирландия, наш мозг любит предсказуемость и заранее запланированные действия. Исследования показали, что отсутствие такой рутины связано с ухудшением самочувствия и психологическим стрессом.

Даже несмотря на то, что в выходные человек отдыхает, мозг все равно усердно работает, чтобы перестроится на новый ритм жизни. Но для этого мозгу не нужно работать слишком много. Другое дело, когда приходит осознание того, что завтра понедельник. И здесь уже мозгу сложнее изменить текущий ритм работы.

По словам ученых, одним из самых лучших способов подготовить себя и свой мозг к началу новой рабочей недели – это ввести распорядок дня, который длится всю неделю и может сделать жизнь более значимой. То есть кроме работы нужно придумать себе любые занятия, которые нужно делать каждый день в одно и то же время. Таким образом мозгу будет легче переключаться.

По словам Берке, когда у человека есть установленный распорядок дня, наша жизнь становится более значимой. Также важно установить одинаковый для всех дней режим сна. Таким образом просыпаясь утром в понедельник вы не бедуете ощущать стресса от начала новой рабочей недели. Самое главное исключить дневной сон в выходные, говорят ученые.

Некоторые люди очень не любят понедельники, потому как им сложно переключится на новый ритм рабочей жизни после двух выходных. У человека может появится страх и тревога перед грядущими событиями. Ученые считают, что не всегда можно изменить свою работу или список необходимых для выполнения дел в понедельник, но можно "перепрограммировать" свой мозг и изменить отношение к происходящему на предстоящей неделе Фото: The Conversation

Как показывают исследования, гормоны также могут играть роль в том, как люди относятся к понедельникам. Например, кортизол является очень важным гормоном. Он помогает нашему телу контролировать метаболизм, регулировать цикл сна и нашу реакцию на стресс.

Обычно он высвобождается примерно за час до того, как мы просыпаемся, а затем его уровень снижается до следующего утра, если только мы не находимся в состоянии стресса. При остром стрессе наш организм вырабатывает не только кортизол, но и адреналин. Он создает очень сильную эмоциональную реакцию на стресс еще до того, как наш мозг успевает обработать информацию о ситуации.

Чтобы бороться со стрессовыми эмоциональными нагрузками, как считают ученые, нужно научить мозг распознавать только реальные угрозы. Другими словами, нам нужно как можно быстрее активировать префронтальную кору мозга. Одним из лучших способов добиться этого и снизить общий уровень стресса по понедельникам – это утренняя релаксация.

Ученые рекомендуют не начинать утро с прочтения новостей и составления планов о работе, а подумать о чем-то другом, что может вас отвлечь. Например, о том, что вы будете делать в понедельник вечером. Небольшая прогулка перед началом работы также может отвлечь мозг и заставить его думать по-другому, что снизит реакцию на стресс.

По словам ученых, отвлечения внимания мозга от предстоящих рутинных рабочих событий и переключение его на более приятные моменты в воскресенье также может снизить уровень страха перед понедельником.

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