Як перепрограмувати свій мозок, щоб по-справжньому полюбити понеділки

Не завжди можна змінити свою роботу або список необхідних для виконання справ у понеділок, але можна "перепрограмувати" свій мозок і змінити ставлення до того, що відбувається.

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Деякі люди дуже не люблять понеділки, бо їм складно перейти на новий ритм робочого життя після двох вихідних. У людини може виникнути страх і тривога перед майбутніми подіями. Вчені вважають, що не завжди можна змінити свою роботу або список необхідних для виконання справ у понеділок, але можна "перепрограмувати" свій мозок і змінити ставлення до того, що відбувається наступного тижня, пише ScienceAlert.

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За словами Йоланти Берк з Університету медицини та охорони здоров'я RCSI, Дублін, Ірландія, наш мозок любить передбачуваність та заздалегідь заплановані дії. Дослідження показали, що відсутність такої рутини пов'язана з погіршенням самопочуття та психологічним стресом.

Навіть попри те, що у вихідні людина відпочиває, мозок все одно старанно працює, щоби перебудуватися на новий ритм життя. Але для цього мозку не потрібно працювати надто багато. Інша річ, коли настає усвідомлення того, що завтра понеділок. І тут уже мозку складніше змінити поточний ритм роботи.

За словами вчених, одним із найкращих способів підготувати себе та свій мозок до початку нового робочого тижня – це ввести розпорядок дня, який триває весь тиждень і може зробити життя більш значущим. Тобто крім роботи потрібно придумати собі будь-які заняття, які потрібно робити щодня в один і той самий час. Таким чином мозку буде легше перемикатися.

За словами Берке, коли людина має встановлений розпорядок дня, наше життя стає більш значущим. Також важливо встановити однаковий для всіх днів режим сну. Таким чином, прокидаючись вранці в понеділок, ви не бідуєте відчувати стресу від початку нового робочого тижня. Найголовніше виключити денний сон у вихідні, кажуть вчені.

Деякі люди дуже не люблять понеділки, бо їм складно перейти на новий ритм робочого життя після двох вихідних. У людини може виникнути страх і тривога перед майбутніми подіями. Вчені вважають, що не завжди можна змінити свою роботу або список необхідних для виконання справ у понеділок, але можна "перепрограмувати" свій мозок і змінити ставлення до того, що відбувається наступного тижня. Фото: The Conversation

Як показують дослідження, гормони також можуть відігравати роль у тому, як люди ставляться до понеділків. Наприклад, кортизол є дуже важливим гормоном. Він допомагає нашому тілу контролювати метаболізм, регулювати цикл сну та нашу реакцію на стрес.

Зазвичай він вивільняється приблизно за годину до того, як ми прокидаємося, а потім його рівень знижується до наступного ранку, якщо ми не перебуваємо в стані стресу. При гострому стресі наш організм виробляє як кортизол, а й адреналін. Він створює дуже сильну емоційну реакцію на стрес ще до того, як наш мозок встигає опрацювати інформацію про ситуацію.

Щоб боротися зі стресовими емоційними навантаженнями, як вважають вчені, потрібно навчити мозок розпізнавати лише реальні загрози. Іншими словами, нам потрібно якнайшвидше активувати префронтальну кору мозку. Одним із найкращих способів досягти цього та знизити загальний рівень стресу по понеділках – це ранкова релаксація.

Вчені рекомендують не починати ранок із прочитання новин та складання планів про роботу, а подумати про щось інше, що може вас відволікти. Наприклад, про те, що ви робитимете в понеділок увечері. Невелика прогулянка перед початком роботи також може відволікти мозок і змусити його думати по-іншому, що зменшить реакцію на стрес.

За словами вчених, відволікання уваги мозку від майбутніх рутинних робочих подій та перемикання його на приємніші моменти в неділю також може знизити рівень страху перед понеділком.

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