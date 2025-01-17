Победили саму ярость: ученые подавили агрессивное поведение с помощью еды

Агрессивное поведение, будь то язвительные комментарии или же более опасные физические действия, является серьезной проблемой общества. Однако недавно ученые нашли определенный вид пищи, который способен утихомирить эти негативные настроения.

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Недавнее исследование ученых пополнило растущее число доказательств того, что омега-3 жирные кислоты, обычно содержащиеся в добавках рыбьего жира, могут не только благотворно влиять на физическое здоровье, но и способствовать снижению агрессивности. Это очень важный фактор, так как зачастую для борьбы с подобными эмоциями люди прибегают к различной терапии и фармакологии, однако новые данные показывают, что помогать контролировать себя может даже обычная трапеза, пишет ScienceAlert.

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В метаанализе, проведенном исследователями из Университета Пенсильвании и опубликованном в журнале Aggression and Violent Behavior, было рассмотрено 29 рандомизированных контролируемых исследований с участием 3918 человек. Его результаты свидетельствуют о том, что прием омега-3 может привести к умеренному, но значительному снижению агрессии, причем краткосрочный эффект составляет до 28% в различных демографических группах и условиях лечения.

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Омега-3, уже не раз связанная учеными с преимуществами для психического здоровья, такими как снижение риска развития шизофрении, может влиять на химию мозга таким образом, чтобы регулировать агрессию, заявили авторы. В исследовании анализировалась как реактивная агрессия (импульсивные реакции на провокацию), так и проактивная агрессия (заранее продуманные враждебные действия), что стало важным шагом вперед в понимании того, как пищевые добавки могут бороться с различными формами негативного поведения.

Испытания длились почти три десятилетия, с 1996 по 2024 год, в них участвовали дети до 16 лет и пожилые люди в возрасте от 50 до 60 лет, а продолжительность лечения составляла в среднем 16 недель. Нейрокриминолог Адриан Рейн, один из ведущих авторов исследования, подчеркнул более широкий потенциал применения полученных результатов: "Я думаю, что пришло время внедрить добавки омега-3 для снижения агрессии, независимо от того, где это происходит — в обществе, в клинике или в системе уголовного правосудия".

Однако исследование также подчеркивает необходимость проведения более крупных и долгосрочных испытаний для подтверждения этих результатов и изучения механизмов, с помощью которых омега-3 может регулировать агрессию, возможно, путем уменьшения воспаления или поддержки мозговых процессов. Научная работа пополнила растущий список полезных свойств омега-3 жирных кислот, которые также улучшают здоровье сердца, снижая риск смертельных инфарктов и инсультов.

Хотя омега-3 не рассматривается учеными как панацея от насилия в обществе, они считают, что ее включение в планы лечения, как детей с агрессивным поведением, так и более широких слоев населения, может оказать существенное влияние на ситуацию. Рейн отметил, что даже простые изменения в рационе, например, добавление в пищу большего количества рыбы, могут потенциально дополнить существующие методы лечения и подавить агрессивные настроения.

Жирные кислоты омега-3 можно получить естественным путем из таких продуктов, как жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины), грецкие орехи, семена льна и семена чиа, что предлагает людям доступный и разнообразный способ улучшить как физическое, так и психическое самочувствие.

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