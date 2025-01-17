Женщина рассказала о шокирующем месте сна для месячных малышей в Скандинавии (видео)

Новорожденные дети на острове Шпицберген спят на улице даже при температуре "минус" 25 градусов. Родители считают, что это полезно и прибавляет здоровья.

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Родители в Скандинавии заметили, что дети лучше спят на свежем воздухе, который несколько прохладнее, чем в помещении. Поэтому сегодня не редко можно увидеть коляски с новорожденными малышами, которые с минимальным присмотром находятся на морозе. Об оригинальном скандинавском обычае, о реакции на людей и правилах безопасного сна рассказали на портале Mirror.

Журналисты Mirror обратили внимание на видео TikTok, выложенное пользовательницей с ником sejsejlija. Под ником скрывается шведка Сесилия Бломдаль, которая знакомит людей с иногда шокирующими обычаями жителей Скандинавии. Женщина находится на острове Шпицберген — норвежской территории, расположенной за Полярным кругом, на расстоянии 800 км от материка в Северном Ледовитом океане (в 1300 км от Северного полюса). В одном из своих видео шведка удивила зрителей, когда показала новорожденного, едва ли не месячного, малыша, которого родители вынесли спать на мороз.

На видео Сесилия рассказала, что дети скандинавских родителей обычно спят на улице в колясках. Аналогично действуют воспитатели в детских садах: детей укладывают отдыхать на свежем воздухе, даже если температура воздуха далеко ниже нуля. По ее словам, такое бывает даже при температуре до "минус" 25 градусов.

"Очень часто приходится поставлять вашей школе дополнительную детскую коляску для сна на открытом воздухе, чтобы она могла ежедневно дремать на улице при температуре до -25 градусов", — слышно на видео.

Автор видео объяснила, что сон детей на улице — это традиция, укоренившаяся в местной культуре. С другой стороны, считается, что это приносит реальную практическую пользу: дети крепче и дольше отдыхают, при этом дышат чистым и целебным воздухом Шпицбергена.

"Считается, что чистый свежий воздух скандинавских ландшафтов способствует более глубокому и спокойному сну, тогда как воздействие естественного света способствует регулярным циркадным ритмам и улучшает общее качество сна", — сказала Сесилия.

Под видео с малышами, которых родители оставляют в колясках на улице, собралось почти 5 тыс. комментариев. Некоторые беспокоятся о безопасности и пишут, что, например, в США ребенка точно похитили. Другие отмечают, что в Скандинавии такие действия безопасны, поскольку здесь самый низкий уровень преступности. Также были взрослые, которые также хотели бы поспать на свежем морозном воздухе на далеком острове.

Советы для сна — как помочь детям

Mirror опубликовало советы для сна от Финского национального центра биотехнологической информации. Исследователи подтвердили, что дети лучше спят на улице, поскольку там несколько ниже температура, чем в помещении. Также они рассказали, как обустроить малышей, чтобы они не заболели:

одевать в несколько слоев одежды;

использовать термоодежду со слоем флиса или шерсти;

надевать ветрозащитный флисовый комбинезон;

на головку надевать шапку-шлем, также руки можно спрятать в перчатки;

время от времени прикасаться к шее и проверять, не вспотел ли ребенок;

прислушиваться к реакции ребенка и, если он плачет, то это может говорить о каком-то дискомфорте.

Отметим, Фокус ранее рассказывал о пяти рекомендациях для взрослых для улучшения сна. В частности, важно соблюдать режим, начинать утро со стакана воды, следить за диетой, больше двигаться и настраивать мозг на сон.

Напоминаем, издание Wired написало, что делать, если нарушен график сна.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.