Отдых от войны: как взять отпуск и не страдать от угрызений совести, — эксперт

Украинцы добровольно отказываются от отпусков, потому что считают, что не имеют морального права на это, пока защитники обороняют территорию страны. Фокус спросил психотерапевта Марию Фабричеву, когда все же стоит взять отдых, а также изучил варианты, которые сейчас предлагают турагентства.

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В конце февраля Украинский институт будущего обнародовал отчет по результатам онлайн-исследования "Эмоционально-психологическое состояние украинцев". Согласно опросу, более 40% респондентов пожаловались, что начали чувствовать себя хуже. 39% опрошенных рассказали о постоянном ощущении вялости и усталости, 36% признались, что плохо спят, еще 35% жалуются на чувство тревоги и страха. Директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью УП в начале марта также подтвердил, что раньше только 10% населения испытывало постоянную тревогу, а сейчас в таком режиме живет 40% украинцев.

Основная и полностью понятная причина этого – военная агрессия России, боевые действия, гибель не только военных, но и гражданского населения страны, что стало фоном для повседневной жизни. Но есть еще и побочный фактор: из-за войны многие украинцы решили не брать отпуска. По данным опроса компании Gradus Research в июле прошлого года, только 3,5% респондентов уехали в путешествие по Украине, за границу на отдых выехало еще меньше — 2,5%.

Почему следует взять отпуск даже в условиях войны?

"Почему не стоит запрещать себе уходить в отпуск? Потому что если вы будете терять ресурс, то, соответственно, будете терять свои компетенции, свою энергию и превратитесь в непродуктивного человека", — объясняет в комментарии Фокусу психотерапевт Мария Фабричева.

Мария Фабричева советует проанализировать, какой отпуск действительно будет на пользу

Выходит так, что работающие украинцы волонтерят, помогают другим и таким образом теряют бешеный ресурс, при этом не успевают восстановиться и накопить новые силы. Результатом такого напряженного режима станет эмоциональное выгорание, синдром хронического стресса и даже депрессивные проявления.

Как договориться с собой об отпуске, если мучают угрызения совести?

Переключиться из контекста войны на что-то другое действительно тяжело, объясняет психотерапевт.

"Мы живем в стране, где идет война, где нет ощущения безопасности, где полностью уничтожен привычный ритм жизни и сейчас он заново строится с учетом нашей новой реальности", — подчеркивает эксперт.

Украинцам тяжело оторваться от новостной ленты даже во время отпусков Фото: unsplash.com

Нас никто не учил жить в таких условиях, поэтому украинцы не знают, как условно "правильно" вести себя в реалиях войны с точки зрения морали. Поэтому люди сами ставят себе те или иные блоки. Одним из таких запретов есть право на отдых. И ни один советов не сработает, если человеку придется идти наперекор внутреннему цензору.

Если вы понимаете, что угрызения совести все равно не дадут нормально отдохнуть, то можете хотя бы позволить себе нормальный, полноценный выходной, советует Фабричева.

Как понять, что пришло время взять отпуск?

По словам психотерапевта, чтобы понять, что пришло время отпуска, нужно честно поговорить с собой и ответить на определенные вопросы:

Чувствую ли я себя хотя бы на 70% эффективным?

Чувствую ли я себя на 70% продуктивным?

Чувствую ли я, что у меня достаточно сил?

Чувствую ли я, что делаю много важных, сильных вещей?

Украинцы в прошлом году не хотели брать отпуска для путешествий Фото: Pexels

"Если большинство ответов на эти вопросы — "нет", то вы можете выделить себе хотя бы неделю, чтобы немного отоспаться", — говорит эксперт.

Уезжать в отпуск в Украине или за границу?

Из-за военного положения в Украине выбрать отпуск за границей в большинстве случаев могут только женщины. Но и для них это может быть определенным вызовом в силу объективных обстоятельств — организовать удобный перелет самолетом уже не получится.

Если речь не идет о путешествии на собственном автомобиле, то можно либо выбрать поезд (Укрзалізниця предлагает маршруты в Польшу и Молдову), либо отправиться автобусом, но надо понимать, что такой переезд займет больше времени.

Украинские турагентства даже во время полномасштабной войны продают туры на международных курортах. Например, на сайте "Поїхали з нами" есть предложения по отдыху в Египте с вылетом из Кишинева. Компания "Феєрія мандрів" дает возможность выбрать автобусные туры в разные страны Европы, включая Италию, Нидерланды, Францию и так далее).

Но следует позаботиться о том, чтобы заранее проговорить со своим оператором все возможные сценарии развития событий, например задержки в пути из-за угрозы ракетных обстрелов.

Преимущества отпуска за границей:

Возможность обеспечить себе максимально безопасный отдых. Если перманентные воздушные тревоги мешают нормально выспаться или изнуряют, то следует подумать о таком варианте. Возможность полностью перезагрузить мозг. Отключиться от войны и событий в Украине трудно, но если есть решение об отпуске, то стоит сосредоточиться на полноценном отдыхе, и в Украине это сделать будет труднее. Такой вариант особенно подходит для семей с детьми. Даже если по ребенку не видно, что он находится в стрессе, нужно понимать, что война все равно накладывает свой отпечаток. Возможность увидеть родных/друзей. За последний год многие украинцы выехали за пределы страны. Если вы давно не видели своих родных, то объединить визит к ним с отдыхом может быть оптимальным вариантом.

Отдых за границей может стать возможностью полностью перезагрузиться Фото: shengenvisainfo.com

Минусы отпуска за границей:

Полностью отключиться от событий в Украине все равно не получится. Если вы знаете, что будете чувствовать себя виноватым из-за выезда — даже временного — за границу, и это будет мешать отдыхать, то есть смысл рассмотреть отдых на территории Украины. На отдых уедет не вся семья. Для некоторых женщин решение оставить мужа одного и уехать отдыхать за границу может быть неприемлемым, и тогда такой вариант отпадает сам собой. Это дорого. Без дешевых авиабилетов на лоукостерах, доступных украинцам до февраля 2022 года, путешествие за границу потребует определенного бюджета. Во время войны, когда деньги идут на помощь армии и создание собственной подушки безопасности, далеко не все могут себе это позволить. Логистические проблемы. Отсутствие авиаперелетов, очереди на границе, время на дорогу — все это надо учитывать.

"Принимая решение об отпуске, надо понимать, какой именно вы человек. Для этого можно вспомнить, как вы собирались в отпуск до войны: если давали всем указания и готовили еду на неделю для остающихся дома, то, скорее всего, вы человек тревожно-контролирующего типа. И от этого уже можно отталкиваться. Честно скажите себе, сможете ли вы действительно отключиться в отпуске от тревог и новостей из Украины", — говорит Фабричева.

И если человек поймет, что ему это не удастся, то лучше отказаться от долгого путешествия.

Если желания и ресурса ехать в далекое путешествие нет, то можно выбрать какое-нибудь более привычное направление в Украине Фото: pixabay.com

Как выбрать направление для отпуска в Украине?

Несмотря на военные действия, в Украине много мест, где можно отдохнуть. В Карпатах вообще можно чувствовать себя практически в безопасности. Вместо отдыха на море в Одессе можно выбрать Шацкие озера на Волыни. А Львов, Черновцы или Ужгород даже сейчас будут такие же очаровательные и интересные, как и всегда.

Альтернатива отпуску

Если человек понимает, что для него любое путешествие станет причиной еще большего стресса (из-за переживания за родных на расстоянии или других причин), то может по крайней мере позволить себе какую-либо альтернативу отпуску.

Вместо полноценного отпуска можно брать полноценные выходные с диджитал-детоксом Фото: bigkyiv.com.ua

Фабричева советует подумать о следующих вариантах:

Полноценные выходные (с отключенным телефоном и сосредоточенностью на себе);

Информационный детокс – выделить для себя время без новостей и информации о войне;

Больше гулять на открытом воздухе.

Напомним, советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров спрогнозировал, что война в Украине продлится еще минимум год. Но полное поражение и безоговорочная капитуляция России невозможны из-за размеров страны и ядерного оружия.