Відпочинок від війни: як взяти відпустку і не страждати від докорів сумління, — експертка

Українці добровільно відмовляються від відпусток, тому що вважають, що не мають морального права на це в той час, поки захисники боронять територію країни. Фокус спитав психотерапевтку Марію Фабрічеву, коли все ж таки варто взяти відпочинок, а також подивився, які варіанти пропонують зараз турагенції.

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В кінці лютого Український інститут майбутнього оприлюднив звіт за результатами онлайн-дослідження "Емоційно-психологічний стан українців". Згідно з опитуванням понад 40% респондентів поскаржились, що почали почувати себе гірше. 39% опитаних розказали про постійне відчуття млявості та втоми, 36% зізнались, що погано сплять, ще 35% жаліються на почуття тривоги і страх. Директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв'ю УП на початку березня також підтвердив, що раніше лише 10% населення відчувало постійну тривогу, а зараз в такому режимі живе 40% українців.

Основна і повністю зрозуміла причина цього — військова агресія Росії, бойові дії, загибель не тільки військових, але й цивільного населення країни, що стало фоном для повсякденного життя. Але ще є і побочний фактор: через війну багато українців вирішили не брати відпустки. За даними опитування компанії Gradus Research в липні минулого року, лише 3,5% респондентів поїхали в подорож в межах України, за кордон на відпочинок виїхало ще менше — 2,5%.

Чому слід взяти відпустку навіть в умовах війни?

"Чому не варто забороняти собі йти у відпустку? Тому що якщо ви будете втрачати ресурс, то, відповідно, будете втрачати свої компетенції, свою енергію і перетворитесь на непродуктивну людину", — пояснює в коментарі Фокусу психотерапевтка Марія Фабрічева.

Марія Фабрічева радить проаналізувати, яка відпустка дійсно буде на користь

Виходить так, що українці, які працюють, волонтерять, допомагають іншим і таким чином втрачають шалений ресурс, просто не встигають відновитись і накопичити нові сили. Результатом цього стане емоційне вигоряння, синдром хронічного стресу і навіть депресивні прояви.

Як домовитись з собою про відпустку, якщо гризуть докори сумління?

Перемикнутися із контексту війни на щось інше дійсно важко, пояснює психотерапевтка.

"Ми живемо в країні, де йде війна, де немає відчуття безпеки, де вщент знищений звичний ритм життя і зараз він наново будується з урахуванням нашої нової реальності", — підкреслює експертка.

Українцям важко відірватись від стрічки новин навіть під час відпусток Фото: unsplash.com

Нас ніхто не вчив жити в таких обставинах, тому українці не знають, як умовно "правильно" поводитись в реаліях війни з точки зору моралі. Через це люди самі ставлять собі ті чи інші блоки. Однією з таких заборон є право на відпочинок. І жодна порада не спрацює, якщо людині доведеться йти наперекір внутрішньому цензору.

Якщо ви розумієте, що докори сумління все одно не дадуть нормально відпочити, то можете принаймні дозволити собі нормальний, повноцінний вихідний, радить Фабрічева.

Як зрозуміти, що прийшов час взяти відпустку?

За словами психотерапевтки, щоб зрозуміти, що прийшов час відпустки, треба чесно поговорити з собою і відповісти на певні питання:

Чи відчуваю я себе хоча б на 70% ефективним?

Чи відчуваю я себе на 70% продуктивним?

Чи відчуваю я, що в мене достатньо сил?

Чи відчуваю я, що роблю багато важливих, потужних речей?

Українці в минулому році не хотіли брати відпустки для подорожей Фото: Pexels

"Якщо більшість відповідей на ці питання — "ні", то ви можете виділити собі хоча б тиждень, щоб трішки відіспатись", — говорить експертка.

Їхати у відпустку в Україні чи за кордон?

Через воєнний стан в Україні обрати відпустку за кордоном в більшості випадків можуть лише жінки. Але й для них це може бути певним викликом через обʼєктивні обставини — організувати зручний переліт літаком не вийде.

Якщо мова не йде про подорож власною автівкою, то можна або обрати потяг (Укрзалізниця пропонує маршрути до Польщі та Молдови), або вирушити автобусом, але треба розуміти, що такий переїзд займе більше часу.

Українські турагенції навіть під час повномасштабної війни продають тури на міжнародны курорти. Наприклад, на сайті "Поїхали з нами" є пропозиції щодо відпочинку в Єгипті з вильотом з Кишинева. Компанія "Феєрія мандрів" дає можливість обрати автобусні тури до різних країн Європи, включно з Італією, Нідерландами, Францією тощо).

Але слід потурбуватись про те, щоб заздалегідь проговорити зі своїм оператором всі можливі сценарії розвитку подій, як-то затримки в дорозі через загрозу ракетних обстрілів.

Переваги відпустки за кордоном:

Можливість забезпечити собі максимально безпечний відпочинок. Якщо перманентні повітряні тривоги заважають нормально виспатись чи знесилюють, то варто подумати про такий варіант. Можливість повністю перезавантажити мозок. Відключитись від війни та подій вдома важко, але якщо вже є рішення про відпустку, то варто зосередитись на повноцінному відпочинку, і в Україні це зробити буде важче. Такий варіант особливо підходить для родин з дітьми. Навіть якщо по дитині не видно, що вона знаходиться в стресі, треба розуміти, що війна все одно накладає свій відбиток. Можливість побачити рідних/друзів. Впродовж останнього року багато українців виїхали за межі країни. Якщо ви давно не бачили своїх рідних, то поєднати візит до них з відпочинком може бути оптимальним варіантом.

Відпочинок за кордоном може стати можливістю повністю перезавантажитись Фото: shengenvisainfo.com

Мінуси відпустки за кордоном:

Повністю відключитись від останніх подій все одно не вийде. Якщо ви знаєте, що будете почувати себе винним через виїзд — навіть тимчасовий — за кордон, і це заважатиме відпочивати, то є сенс розглянути відпочинок на території України. На відпочинок поїде не вся родина. Для деяких жінок рішення залишати чоловіка одного і поїхати відпочивати за кордон може бути взагалі неприйнятним, і тоді такий варіант відпадає сам собою. Це дорого. Без дешевих авіаквитків на лоукостерах, які були доступні українцям останнім часом, подорож за кордон означає певний бюджет. Під час війни, коли гроші йдуть на допомогу армії та створення власної "подушки безпеки", далеко не всі можуть собі це дозволити. Логістичні проблеми. Відсутність авіаперельотів, черги на кордоні, час на дорогу — все це варто враховувати.

"Приймаючи рішення про відпустку, треба розуміти, яка саме ви людина. Для цього можна згадати, як ви збирались у відпустку до війни: якщо давали всім вказівки та готували їжу на тиждень для тих, хто залишається вдома, то, скоріш за все, ви людина тривожно-контролюючого складу. І від цього вже можна відштовхуватись. Чесно скажіть собі, чи зможете ви дійсно перемикнутися у відпустці від тривог і новин з України", — говорить Фабрічева.

І якщо людина зрозуміє, що їй це не вдасться, то краще відмовитись від довгої подорожі.

Якщо бажання і ресурсу їхати в далеку подорож нема, то можна обрати якийсь більш звичний напрям в Україні Фото: pixabay.com

Як обрати напрям для відпустки в Україні?

Попри військові дії в Україні багато місць, де можна відпочити. В Карпатах взагалі можна почувати себе практично у безпеці. Замість відпочинку на морі в Одесі є можливість обрати Шацькі озера на Волині. А Львів, Чернівці чи Ужгород навіть зараз будуть такі ж чарівні й цікаві, як і завжди.

Альтернатива відпустці

Якщо людина розуміє, що для неї будь-яка подорож стане причиною ще більшого стресу (через переживання за рідних на відстані або інші причини), то може принаймні дозволити собі якусь альтернативу відпустці.

Замість повноцінної відпустки можна брати повноцінні вихідні з діджитал-детоксом Фото: bigkyiv.com.ua

Фабрічева радить подумати про наступні варіанти:

Повноцінні вихідні (з відключеним телефоном і зосередженістю на собі);

Інформаційний детокс — виокремити для себе час без новин та інформації про війну;

Більше гуляти на свіжому повітрі.

Нагадаємо, радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров спрогнозував, що війна в Україні триватиме ще щонайменше рік. Але повна поразка та беззастережна капітуляція Росії неможливі через розміри країни та ядерну зброю.