Жінка розповіла про шокуюче місце сну для місячних малюків в Скандинавії (відео)

Новонароджені діти на острові Шпіцберген сплять на вулиці навіть при температурі "мінус" 25 градусів. Батьки вважають, що це корисно і додає здоров'я.

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Батьки в Скандинавії помітили, що діти краще сплять на свіжому повітрі, яке дещо прохолодніше, ніж у приміщенні. Тому сьогодні не рідко можна побачити візочки з новонародженими малюками, які з мінімальним наглядом перебувають на морозі. Про оригінальний скандинавський звичай, про реакцію на людей та правила безпечного сну розповіли на порталі Mirror.

Журналісти Mirror звернули увагу на відео TikTok, викладене користувачкою з ніком sejsejlija. Під ніком ховається шведка Сесилія Бломдаль, яка знайомить людей з інколи шокуючими звичаями жителів Скандинавії. Жінка перебуває на острові Шпіцберген — норвезькій території, розташованій за Полярним колом, на відстані 800 км від материка у Північному Льодовитому океані (за 1300 км від Північного полюса). У одному зі своїх відео шведка здивувала глядачів, коли показала новонародженого, ледь не місячного, малюка, якого батьки винесли спати на мороз.

На відео Сесилія розповіла, що діти скандинавських батьків зазвичай сплять на вулиці в колясках. Аналогічно діють вихователі у дитячих садочках: дітей вкладають відпочивати на свіжому повітрі, навіть якщо температура повітря далеко нижче нуля. З її слів, таке буває навіть при температурі до "мінус" 25 градусів.

"Дуже часто доводиться постачати вашій школі додаткову дитячу коляску для сну на відкритому повітрі, щоб вона могла щоденно дрімати на вулиці за температури до -25 градусів", — чути на відео.

Авторка відео пояснила, що сон дітей на вулиці — це традиція, вкорінена у місцевій культурі. З іншого боку, вважається, що це приносить реальну практичну користь: діти міцніше та довше відпочивають, при цьому дихають чистим та цілющим повітрям Шпіцбергена.

"Вважається, що чисте свіже повітря скандинавських ландшафтів сприяє глибшому та спокійнішому сну, тоді як вплив природного світла сприяє регулярним циркадним ритмам і покращує загальну якість сну", — сказала Сесилія.

Під відео малюками, яких батьки лишають в колясках на вулиці, зібралось майже 5 тис. коментарів. Дехто турбується про безпеку і пише, що, наприклад, в США дитину точну викрали. Інші зауважують, що в Скандинавії такі дії безпечні, оскільки тут найнижчий рівень злочинності. Також були дорослі, які також хотіли б поспати на свіжому морозному повітрі на далекому острові.

Поради для сну — як допомогти дітям

Mirror опублікувало поради для сну від Фінського національного центру біотехнологічної інформації. Дослідники підтвердили, що діти краще сплять надворі, оскільки там дещо нижча температура, ніж приміщенні. Також вони розповіли, як облаштувати малюків, щоб вони не похворіли:

вдягати в кілька шарів одягу;

використовувати термоодяг з шаром флісу чи вовни;

вдягати вітрозахисний флісовий комбінезон;

на голівку вдягати шапку-шолом, також руки можна сховати в рукавички;

час від часу торкатись до шиї та перевіряти, чи дитина не спітніла;

прислухатись до реакції дитини і, якщо вона плаче, то це може говорити про якийсь дискомфорт.

Зазначимо, Фокус раніше розповідав про п'ять рекомендацій для дорослих для покращення сну. Зокрема, важливо дотримуватись режиму, починати ранок зі склянки води, стежити за дієтою, більше рухатись і налаштовувати мозок на сон.

Нагадуємо, видання Wired написало, що робити, якщо порушено графік сну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.