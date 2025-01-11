Рыба с "человеческими зубами" ошеломила семью, которая собиралась ее съесть (видео)

Паула Морейра опубликовала необычное видео. В ролике показано, как рыба лежит на гриле, а женщина демонстрирует ее жутковатую "улыбку".

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Жительница Бразилии, Паула Морейра, готовясь к семейному ужину, сделала шокирующее открытие: рыба, которую она собиралась приготовить, оказалась обладательницей зубов, удивительно похожих на человеческие. Об этом она рассказала в одном из своих видео в Instagram.

Паула, бизнесвумен из юго-востока страны, поделилась необычными кадрами на своей странице в Instagram. На них видно, как рыба лежит на гриле, а женщина демонстрирует ее жутковатую "улыбку".

"Такие зубы? Как зубные протезы? Смотрите сюда", — воскликнула женщина. Восхищенная и шокированная, Паула добавила: "Они действительно похожи на человеческие зубы, без шуток!"

Рыба, как рассказала женщина, была куплена ее семьей за 49 долларов во время поездки на пляж 30 декабря. Однако на странные зубы обратили внимание только тогда, когда она уже лежала на гриле.

Несмотря на тщательно приготовленный ужин — рыбу приправили чесноком и солью, а затем жарили на гриле около 30 минут, — сама Паула отказалась от трапезы, заявив, что необычный обитатель моря слишком напоминает ей человека.

"Я не смогла съесть ее. Но моя семья ела и сказала, что она на вкус, как обычная рыба, и очень вкусная", — призналась она.

На кадрах видно, как рыба лежит на гриле, а женщина демонстрирует ее жутковатую "улыбку" Фото: Instagram

По словам морского биолога Жуана Гаспарани, рыба, которой оказалось морское существо из семейства лещей, имеет такие зубы по эволюционным причинам.

"Эти сильные резцы нужны для того, чтобы поедать моллюсков, вытаскивать мидии из камней и дробить раковины. Они идеально приспособлены для такой диеты", — пояснил ученый.

Издание Daily Star отмечает, что рыбы этого вида могут вырастать до 35 дюймов (88 см) в длину и весить до 35 фунтов (почти 16 кг).

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Также стало известно, что находчивые аллигаторы "заманивают людей на смерть", имитируя тонущих людей. Жители Балинезии, где было снято видео, реагируют на происходящее с иронией, хорошо зная об этой необычной "стратегии" рептилий. Автор ролика выдвигает предположение, что аллигаторы могут сознательно использовать подобный трюк.