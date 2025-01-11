Риба з "людськими зубами" приголомшила сім'ю, яка збиралася її з'їсти (відео)

Паула Морейра опублікувала незвичайне відео. У ролику показано, як риба лежить на грилі, а жінка демонструє її моторошнувату "посмішку".

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Мешканка Бразилії, Паула Морейра, готуючись до сімейної вечері, зробила шокуюче відкриття: риба, яку вона збиралася приготувати, виявилася володаркою зубів, дивно схожих на людські. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в Instagram.

Паула, бізнесвумен з південного сходу країни, поділилася незвичайними кадрами на своїй сторінці в Instagram. На них видно, як риба лежить на грилі, а жінка демонструє її моторошнувату "посмішку".

"Такі зуби? Як зубні протези? Дивіться сюди", — вигукнула жінка. Захоплена і шокована, Паула додала: "Вони справді схожі на людські зуби, без жартів!"

Риба, як розповіла жінка, була куплена її сім'єю за 49 доларів під час поїздки на пляж 30 грудня. Однак на дивні зуби звернули увагу тільки тоді, коли вона вже лежала на грилі.

Попри ретельно приготовану вечерю — рибу приправили часником і сіллю, а потім смажили на грилі близько 30 хвилин, — сама Паула відмовилася від трапези, заявивши, що незвичайний мешканець моря занадто нагадує їй людину.

"Я не змогла з'їсти її. Але моя сім'я їла і сказала, що вона на смак, як звичайна риба, і дуже смачна", — зізналася вона.

На кадрах видно, як риба лежить на грилі, а жінка демонструє її моторошнувату "посмішку" Фото: Instagram

За словами морського біолога Жуана Гаспарані, риба, якою виявилася морська істота із сімейства лящів, має такі зуби з еволюційних причин.

"Ці сильні різці потрібні для того, щоб поїдати молюсків, витягати мідії з каміння і дробити раковини. Вони ідеально пристосовані для такої дієти", — пояснив учений.

Видання Daily Star зазначає, що риби цього виду можуть виростати до 35 дюймів (88 см) у довжину і важити до 35 фунтів (майже 16 кг).

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка близько години боровся з гігантською 90 кілограмовою акулою. Гастон Зукко закинув снасті на відстань 310 метрів у море за допомогою безпілотника. Як наживку він використовував кефаль. Досвідчені човнярі підказали рибалці ідеальне місце для лову великої здобичі.

Також стало відомо, що спритні алігатори "заманюють людей на смерть", імітуючи людей, що тонуть. Жителі Балінезії, де було знято відео, реагують на те, що відбувається, з іронією, добре знаючи про цю незвичайну "стратегію" рептилій. Автор ролика висуває припущення, що алігатори можуть свідомо використовувати подібний трюк.