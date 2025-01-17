Кровь дала ключ к лечению: ученые испытали новый метод диагностики астмы

С ухудшением качества воздуха все большее количество людей сталкивается с проявлением астмы, которая может угрожать жизни без лечения. Однако недавно ученые разработали совершенно новый метод ее диагностики, способный в корне изменить ситуацию.

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Ученые из Rutgers Health совершили потенциальный прорыв в диагностике и лечении астмы. Они установили, что повышенный уровень молекулы циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) в крови может служить надежным маркером этого заболевания. Этот результат позволяет им предположить, что простой анализ крови может произвести революцию в лечении астмы, диагностируя заболевание и оценивая степень его тяжести. Єтот метод может принести большую пользу детям и людям в районах с ограниченным доступом к здравоохранению, пишет Knowridge.

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Исследование, результаты которого вскоре будут опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation, показало, что у людей с астмой уровень цАМФ может быть в 1000 раз выше, чем у людей без этого заболевания. Доктор Рейнольд Панеттьери, старший автор исследования и проректор Ратгерского университета, объяснил, что молекула, вырабатываемая в гладкомышечных клетках дыхательных путей, попадает в кровь благодаря специфическому белку-транспортеру.

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Этот результат противоречит давнему мнению о том, что за снижение уровня цАМФ отвечает фермент — фосфодиэстераза. "Это открытие меняет наше представление о роли цАМФ при астме", — отметил доктор Панеттьери. В ходе исследования учеными были проанализированы образцы крови 87 пациентов с астмой и 273 человек без этого заболевания. Они постоянно обнаруживали повышенный уровень цАМФ у больных астмой, причем этот уровень напрямую коррелировал с тяжестью заболевания.

Это означает, что анализ крови можно использовать для наблюдения за пациентами с течением времени, что позволит медицинским работникам отслеживать развитие болезни и корректировать лечение, считают авторы. По словам доктора Панеттьери, это новшество может оказаться особенно полезным для диагностики маленьких детей, которые часто испытывают трудности с традиционными тестами на функцию легких. Простой анализ крови, взятый методом укола, может стать более практичной альтернативой.

Астма — широко распространенное заболевание, которым страдает примерно 1 из 20 одних лишь американцев, причем в городских районах, где загрязнение и экологические факторы усугубляют болезнь, этот показатель выше. В городских центрах астмой страдает примерно каждый пятнадцатый житель, поэтому астма является одной из основных причин обращений в отделение неотложной помощи для детей.

В настоящее время исследовательская группа работает с промышленными партнерами над созданием практического анализа крови для клинического применения. Первые попытки создать простой набор, похожий на тест на беременность, не увенчались успехом из-за низкой чувствительности. Однако новая версия с использованием флуоресцентных маркеров выглядит многообещающе и может быть готова в ближайшие год-два, заявили авторы.

Помимо помощи в диагностике, это открытие может привести к созданию более эффективных методов лечения болезни. Современные лекарства от астмы, такие как альбутерол, повышают уровень цАМФ, чтобы расслабить мышцы дыхательных путей. Если воздействовать на белок-транспортер, отвечающий за утечку цАМФ, то будущие методы лечения смогут повысить эффективность этих лекарств.

Исследователи также изучают изменения уровня цАМФ в различных подтипах астмы, надеясь разработать персонализированные методы лечения. Доктор Панеттьери подчеркнул, что астма — это не единое заболевание, а совокупность различных подтипов, каждый из которых требует индивидуального подхода. Несмотря на широкое применение ингаляционных стероидов и бронходилататоров, астма остается плохо поддающейся лечению для многих пациентов.

Наличие подобного анализа крови может позволить врачам лучше определять тех, кто нуждается в более агрессивном лечении, и отслеживать эффективность терапии. В случае успеха это открытие может привести к ускорению диагностики, улучшению лечения и повышению качества жизни миллионов больных астмой по всему миру.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), астма является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний дыхательных путей во всем мире, которым в 2019 году страдали более 262 миллионов человек. Факторы окружающей среды, такие как загрязнение воздуха и аллергены, играют значительную роль в распространенности болезни.

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Также Фокус писал о возможной профилактике астмы. Согласно результатам десятилетнего исследования, постоянный достаточный ночной сон может значительно снизить вероятность развития заболевания.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.