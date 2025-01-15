Создадут антибиотики нового поколения: ученые представили решение проблемы супербактерий

Супербактерии, которые не поддаются лечению существующими лекарствами являются глобальной нарастающей проблемой. Однако недавно, вооружившись современными технологиями, ученые смогли создать уникальный способ подхода к их уничтожению.

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Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии впервые использовали передовые компьютерные модели для борьбы с растущей угрозой устойчивости к антибиотикам. Нынешние антибиотики, хотя и спасают жизни, не обладают достаточной точностью и убивают бактерии без разбора, способствуя развитию устойчивости среди опасных патогенов. Однако новый подход может в корне изменить сложившуюся ситуацию, пишет University of Virginia Health System.

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Подход UVA, описанный в журнале PLOS Biology, призван изменить ситуацию, позволяя антибиотикам воздействовать на конкретные бактерии в определенных областях организма, что значительно снижает вероятность возникновения резистентности и способствует развитию точной медицины. Вместо антибиотиков широкого спектра действия, будущие методы лечения могут быть подобраны таким образом, чтобы атаковать только вредные бактерии, вызывающие инфекцию, щадя полезные.

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Этот прорыв стал результатом обширного исследования, проведенного Джейсоном Папином, кандидатом наук, с кафедры биомедицинской инженерии UVA, и его командой, включая аспирантку Эмму Гласс и научного сотрудника Эндрю Уоррена из Института биокомплексности. Исследователи создали комплексные компьютерные модели всех бактериальных патогенов человека, для которых существуют генетические данные.

Анализируя эти модели, они обнаружили общие метаболические особенности бактерий в зависимости от их местоположения в организме. Например, оказалось, что желудочные бактерии обладают уникальными свойствами, формирующимися под воздействием окружающей среды, которые можно использовать для создания новых антибиотиков. Гласс пояснила: "Эти свойства можно использовать для разработки целевых антибиотиков, что, надеюсь, в один прекрасный день замедлит появление устойчивых инфекций".

Общие характеристики бактерий, обитающих в определенной среде, могут стать уязвимыми местами или "ахиллесовыми пятами", которыми смогут воспользоваться будущие лекарства, считают авторы. В ходе первых лабораторных испытаний команда Папина продемонстрировала способность подавлять вредные желудочные бактерии, что свидетельствует о практической применимости их подхода. Хотя для подтверждения этих результатов на других бактериях и инфекциях необходимы дополнительные испытания, исследование подчеркивает преобразующий потенциал науки о данных и вычислительного моделирования в решении биомедицинских задач.

Устойчивость к антибиотикам — это глобальный кризис здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции, устойчивые к лекарствам, ежегодно приводят к смерти более 700 000 человек, а к 2050 году, если не будут найдены новые решения, их число возрастет до 10 миллионов. Это подчеркивает актуальность точных антибиотиков, поскольку исследование UVA может стать важным шагом в разработке методов лечения, предотвращающих резистентность и сохраняющих эффективность существующих препаратов.

Исследователи надеются, что их модели откроют двери для более эффективных методов лечения бактериальных инфекций, снижая зависимость людей и медицины от антибиотиков широкого спектра действия в долгосрочной перспективе. Такой подход согласуется с растущим вниманием медицинской науки к персонализированной и точной медицине, учитывающей потребности и микробиом каждого пациента отдельно.

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