Падают после одной рюмки: почему некоторые люди не могут много пить, пояснил нейробиолог

Выпивающие люди зачастую делятся на два типа, один из которых может употребить огромное количество алкоголя, а другой отключается уже после пары рюмок. Ученые решили изучить то, что стоит за таким кардинальным различием между самыми разными людьми.

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Потребление алкоголя в праздничный сезон сильно варьируется среди людей, на что влияют размер тела, пол, генетика и уровень толерантности. Помимо количества выпитого, индивидуальная реакция на алкоголь зависит от генетических факторов, в частности от мутаций в ферментах алкогольдегидрогеназы (АДГ) и альдегиддегидрогеназы (АЛДГ). Эти ферменты отвечают за расщепление алкоголя в организме, и изменения в их активности могут повлиять на его метаболизм. Об этих и других факторах пишет The Scientist.

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Снижение активности АЛДГ может привести к накоплению метаболитов, что вызывает такие симптомы, как гиперемия лица и тошнота. Однако влияние алкоголя выходит за рамки метаболизма, оказывая сложное воздействие на двигательную координацию и поведение. Еще давние исследования, опубликованные в Archives of General Psychiatry, показали, что семейная история алкоголизма может влиять на реакцию организма на алкоголь, особенно в плане двигательных нарушений, таких как статическая атаксия, при которой трудно удерживать равновесие.

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Работы ученых показали, что люди с семейной историей алкоголизма меньше раскачиваются после употребления алкоголя по сравнению с теми, у кого такой истории нет. Это наблюдение побудило Дэвида Росси, молекулярного нейробиолога из Университета штата Вашингтон, изучить мозжечок — область мозга, критически важную для двигательной функции и равновесия, поскольку он играет ключевую роль в воздействии алкоголя на координацию.

Алкоголь влияет на мозг, подавляя возбуждающие сигналы и усиливая действие гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), главного тормозного нейротрансмиттера мозга. Активация рецепторов ГАМК замедляет активность нейронов, что приводит к вялым движениям и нарушению координации. Росси распространил свое исследование, опубликованное в журнале Journal of Neuroscience, на грызунов, обнаружив, что их реакции на алкоголь повторяют человеческие.

Когда грызунов подвергали тестам на двигательные навыки на вращающемся стержне, у особей с более высокой активностью АДГ и АЛДГ и большей склонностью к выпивке обнаруживались мозжечковые ГАМК-рецепторы, которые были менее чувствительны к ухудшающему моторику воздействию алкоголя. Эти "сильно пьющие" грызуны лучше сохраняли равновесие, чем менее толерантные к алкоголю, которые с трудом держались в вертикальном положении.

Толерантность также играет важную роль в том, как люди и животные реагируют на алкоголь. Росси заметил, что повторное воздействие алкоголя приводит к адаптации мозжечка, поскольку мозг компенсирует тормозящее действие алкоголя. Со временем он снижает уровень торможения, что позволяет часто выпивающим людям сохранять работоспособность даже при более высоких уровнях опьянения. Росси отметил: "Грызуны, которые действительно любят выпить, очень нечувствительны к двигательным эффектам алкоголя".

Кроме того, генетические особенности, связанные с алкоголем, варьируются по всему миру. Например, исследования показали, что до 36% жителей Восточной Азии обладают мутацией гена АЛДГ2, которая снижает эффективность метаболизма алкоголя, что часто приводит к выраженной реакции на алкоголь и снижению толерантности к нему. Это подчеркивает, что генетика влияет не только на индивидуальные реакции, но и создает тенденции отношения к выпивке на уровне глобальной популяции, основанные на географическом местоположении.

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