Дочь Майкла Джексона отметила годовщину трезвости (фото)

Пэрис Джексон недавно объявила о своей помолвке. Также юная певица уже 5 лет не употребляет алкоголь и наркотики.

Related video

Пэрис Джексон отметила пять лет трезвости от алкоголя и героина эмоциональным видео, опубликованным в своем Instagram.

"Привет, я пк (Пэрис Кэтрин, — ред.), и я алкоголичка и героиновая наркоманка", — написала 26-летняя Джексон.

Видео начиналось с монтажа клипов, в которых она выпивала алкоголь и употребляла наркотики, и переходило к показу, как она наслаждается несколькими счастливыми моментами жизни.

"Сегодня исполняется 5 лет, как я была чистой и трезвой от всех наркотиков и алкоголя. Сказать, что я благодарна, было бы плохим эвфемизмом", — написала юная звезда.

Дочь покойного Майкла Джексона призналась, что слово благодарности "едва ли нарушает поверхность" того, что она чувствует, достигнув важного рубежа.

Пэрис Джексон Фото: Instagram @parisjackson Пэрис Джексон Фото: Instagram @parisjackson

"Это потому, что я трезвая, я могу сегодня улыбаться. Я могу делать музыку. Я испытываю радость от любви к своим собакам и котам", — написала она.

Пэрис продолжила: "Я обнаружила, что жизнь продолжает происходить независимо от того, трезвая я или нет, но сегодня я могу показать это".

"Так горжусь тобой, сестренка", — написала в комментариях Пэрис Хилтон.

Напомним, Пэрис Джексон выходит замуж.

Также Фокус писал о редком появлении Пэрис Джексон на публике.