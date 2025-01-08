Донька Майкла Джексона відзначила річницю тверезості (фото)

Періс Джексон нещодавно оголосила про свої заручини. Також юна співачка вже 5 років не вживає алкоголь та наркотики.

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Періс Джексон відзначила п'ять років тверезості від алкоголю та героїну емоційним відео, опублікованим у своєму Instagram.

"Привіт, я пк (Періс Кетрін, — ред.), і я алкоголічка та героїнова наркоманка", — написала 26-річна Джексон.

Відео починалося з монтажу кліпів, у яких вона випивала алкоголь та вживала наркотики, і переходило до показу, як вона насолоджується кількома щасливими моментами життя.

"Сьогодні виповнюється 5 років тому, як я була чистою і тверезою від усіх наркотиків і алкоголю. Сказати, що я вдячна, було б поганим евфемізмом", — написала юна зірка.

Донька покійного Майкла Джексона зізналася, що слово вдячності "навряд чи порушує поверхню" того, що вона відчуває, досягнувши важливого рубежу.

Періс Джексон Фото: Instagram @parisjackson Періс Джексон Фото: Instagram @parisjackson

"Це тому, що я твереза, я можу сьогодні посміхатися. Я можу робити музику. Я відчуваю радість від любові до своїх собак і котів", – написала вона.

Періс продовжила: "Я виявила, що життя продовжує відбуватися незалежно від того, твереза ​​я чи ні, але сьогодні я можу показати це".

"Так пишаюся тобою, сестричко", — написала в коментарях Періс Гілтон.

Нагадаємо, Періс Джексон виходить заміж.

Також Фокус писав про рідкісну появу Періс Джексон на публіці.