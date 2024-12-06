Донька Майкла Джексона виходить заміж (фото)

Про стосунки пари мало що відомо. Вони тримають своє особисте життя подалі від уваги публіки.

Періс Джексон оголосила про заручини з музичним продюсером Джастіном Лонгом. Кадрами пропозиції донька Майкла Джексона ділиться в Instagram.

Юна знаменитість привітала свого коханого на прізвисько Блу ​з днем народження.

Вона написала: "З днем ​​народження, мій милий Блу. Життя з тобою ці останні роки було невимовним вихором, і я не могла мріяти про когось більш ідеального, з ким би могла робити все це. Дякую, що дозволив мені бути твоєю. Я люблю тебе".

Хоча донька Майкла Джексона не уточнила, коли і де іменинник зробив пропозицію, її помітили з каблучкою ще у вересні. Вважається, що пара почала зустрічатися у 2022 році.

Періс Джексон з бойфрендом

До цього Періс зустрічалася з іншим музикантом, Габріелем Гленном. Вони розлучилися у 2021 році після двох років стосунків.

Говорячи про розставання, Джексон поділилася на Red Table Talk: "Це було найглибше, як я коли-небудь любила когось, це було найсильніше, що я відчувала досі, і найсильніша зрада, яку я відчувала та пережила".

Джастін уперше з’явився в соціальних мережах Періс під час зйомки з її групою два роки тому. З тих пір пара тримала своє особисте життя подалі від уваги публіки.

Періс Джексон виходить заміж Періс Джексон виходить заміж

Обранець доньки Майкла Джексона — продюсер і музичний інженер з Каліфорнії, який роками працював з Періс за лаштунками її шоу.

Нагадаємо, Періс Джексон відвідала Каннський кінофестиваль 2024.

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