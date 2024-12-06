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Стиль життя

Донька Майкла Джексона виходить заміж (фото)

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Фото: Instagram @parisjackson | Періс Джексон та Джастін Лонг

Про стосунки пари мало що відомо. Вони тримають своє особисте життя подалі від уваги публіки.

Періс Джексон оголосила про заручини з музичним продюсером Джастіном Лонгом. Кадрами пропозиції донька Майкла Джексона ділиться в Instagram.

Юна знаменитість привітала свого коханого на прізвисько Блу ​з днем народження.

Вона написала: "З днем ​​народження, мій милий Блу. Життя з тобою ці останні роки було невимовним вихором, і я не могла мріяти про когось більш ідеального, з ким би могла робити все це. Дякую, що дозволив мені бути твоєю. Я люблю тебе".

Хоча донька Майкла Джексона не уточнила, коли і де іменинник зробив пропозицію, її помітили з каблучкою ще у вересні. Вважається, що пара почала зустрічатися у 2022 році.

Періс Джексон з бойфрендом

До цього Періс зустрічалася з іншим музикантом, Габріелем Гленном. Вони розлучилися у 2021 році після двох років стосунків.

Говорячи про розставання, Джексон поділилася на Red Table Talk: "Це було найглибше, як я коли-небудь любила когось, це було найсильніше, що я відчувала досі, і найсильніша зрада, яку я відчувала та пережила".

Джастін уперше з’явився в соціальних мережах Періс під час зйомки з її групою два роки тому. З тих пір пара тримала своє особисте життя подалі від уваги публіки.

Періс Джексон виходить заміж Fullscreen
Періс Джексон виходить заміж
Періс Джексон виходить заміж Fullscreen
Періс Джексон виходить заміж

Обранець доньки Майкла Джексона — продюсер і музичний інженер з Каліфорнії, який роками працював з Періс за лаштунками її шоу.

Нагадаємо, Періс Джексон відвідала Каннський кінофестиваль 2024.

Також Фокус писав про іншу рідкісну появу Періс Джексон на публіці.