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Стиль жизни

Дочь Майкла Джексона выходит замуж (фото)

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Фото: Instagram @parisjackson | Пэрис Джексон и Джастин Лонг

Об отношениях пары мало что известно. Они держат свою личную жизнь подальше от внимания публики.

Пэрис Джексон объявила о помолвке с музыкальным продюсером Джастином Лонгом. Кадрами предложения дочь Майкла Джексона делится в Instagram.

Юная знаменитость поздравила своего возлюбленного по прозвищу Блу с днем рождения.

Она написала: "С днем рождения, мой милый Блу. Жизнь с тобой эти последние годы была неописуемым вихрем, и я не могла мечтать о ком-то более идеальном, с кем бы могла делать все это. Спасибо, что позволил мне быть твоей. Я люблю тебя".

Хотя дочь Майкла Джексона не уточнила, когда и где именинник сделал предложение, ее заметили с кольцом еще в сентябре. Считается, что пара начала встречаться в 2022 году.

Пэрис Джексон с бойфрендом

До этого Пэрис встречалась с другим музыкантом, Габриэлем Гленном. Они расстались в 2021 году после двух лет отношений.

Говоря о расставании, Джексон поделилась на Red Table Talk: "Это было самое глубокое, как я когда-либо любила кого-то, это было самое сильное, что я чувствовала до сих пор, и самое сильное предательство, которое я чувствовала и пережила".

Джастин впервые появился в социальных сетях Пэрис во время съемки с ее группой два года назад. С тех пор пара держала свою личную жизнь подальше от внимания публики.

Пэрис Джексон выходит замуж Fullscreen
Пэрис Джексон выходит замуж
Пэрис Джексон выходит замуж Fullscreen
Пэрис Джексон выходит замуж

Избранник дочери Майкла Джексона — продюсер и музыкальный инженер из Калифорнии, который годами работал с Пэрис за кулисами ее шоу.

Напомним, Пэрис Джексон посетила Каннский кинофестиваль 2024.

Также Фокус писал о другом редком появлении Пэрис Джексон на публике.