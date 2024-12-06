Дочь Майкла Джексона выходит замуж (фото)

Об отношениях пары мало что известно. Они держат свою личную жизнь подальше от внимания публики.

Пэрис Джексон объявила о помолвке с музыкальным продюсером Джастином Лонгом. Кадрами предложения дочь Майкла Джексона делится в Instagram.

Юная знаменитость поздравила своего возлюбленного по прозвищу Блу с днем рождения.

Она написала: "С днем рождения, мой милый Блу. Жизнь с тобой эти последние годы была неописуемым вихрем, и я не могла мечтать о ком-то более идеальном, с кем бы могла делать все это. Спасибо, что позволил мне быть твоей. Я люблю тебя".

Хотя дочь Майкла Джексона не уточнила, когда и где именинник сделал предложение, ее заметили с кольцом еще в сентябре. Считается, что пара начала встречаться в 2022 году.

Пэрис Джексон с бойфрендом

До этого Пэрис встречалась с другим музыкантом, Габриэлем Гленном. Они расстались в 2021 году после двух лет отношений.

Говоря о расставании, Джексон поделилась на Red Table Talk: "Это было самое глубокое, как я когда-либо любила кого-то, это было самое сильное, что я чувствовала до сих пор, и самое сильное предательство, которое я чувствовала и пережила".

Джастин впервые появился в социальных сетях Пэрис во время съемки с ее группой два года назад. С тех пор пара держала свою личную жизнь подальше от внимания публики.

Пэрис Джексон выходит замуж Пэрис Джексон выходит замуж

Избранник дочери Майкла Джексона — продюсер и музыкальный инженер из Калифорнии, который годами работал с Пэрис за кулисами ее шоу.

Напомним, Пэрис Джексон посетила Каннский кинофестиваль 2024.

Также Фокус писал о другом редком появлении Пэрис Джексон на публике.