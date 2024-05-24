Дочь Майкла Джексона в готическом платье появилась в Каннах (фото)

Пэрис Джексон довольно редко выходит в свет. Накануне она стала участницей благотворительного вечера на Лазурном побережье Франции.

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Дочь Майкла Джексона посетила Каннский кинофестиваль-2024. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя Пэрис Джексон вышла на красную дорожку ежегодного гала-концерта amfAR Cinema Against AIDS во время 77-го Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье Франции.

Наследница покойного легендарного музыканта продемонстрировала свой фирменный готический стиль в черном текстурированном платье с высоким подолом, которое демонстрировало стройные ноги Пэрис.

Платье юной знаменитости расширялось на талии и имело полупрозрачный тюлевый шлейф, придавая дополнительный драматический эффект каннскому образу. На ногах Пэрис Джексон были туфли на высоком каблуке.

В частности, она продемонстрировала чокер с бриллиантами, кольцо и серьги, дополнив ансамбль элегантными перчатками в тон платья.

Пэрис Джексон

Ежегодно гала-концерт, который проходит в Каннах, собирает на юг Франции множество звезд, чтобы привлечь внимание и собрать средства для неприбыльных организаций.

Каннский кинофестиваль является крупнейшим в мире кинофестивалем, впервые задуманным в 1939 году как альтернатива Венецианскому кинофестивалю, который тогда был под влиянием фашизма. Главной наградой мероприятия является "Золотая пальмовая ветвь".

Напомним, Пэрис Джексон посетила вечеринку фонда Элтона Джона.

Также Фокус писал о дочери и сыне покойного Майкла Джексона.