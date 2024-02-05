Дочь Майкла Джексона посетила церемонию "Грэмми-2024" в откровенном платье (фото)
Юная знаменитость удивила фанатов. Пэрис вышла в свет "без своих татуировок".
Дочь Майкла Джексона появилась в откровенном черном платье на церемонии "Грэмми-2024" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
25-летняя Пэрис Джексон привлекла внимание своим смелым ансамблем, обнажающим живот и разработанным Celine, когда она позировала на красной дорожке в черных туфлях на ремешках.Важно
Свой вечерний образ наследница покойного музыканта дополнила парой висячих сережек и сумкой-клатчем. Волосы юной знаменитости были уложены легкими локонами, она также сделала вечерний макияж.
Впрочем, Пэрис решила скрыть свои многочисленные тату на теле, которые не были видны, несмотря на откровенный наряд.
Чтобы скрыть все свои татуировки, включая боди-арт, украшающий ее руки, и рисунок чакр, стекающий по ее груди, девушка объединилась с брендом косметики Cover FX и визажистом Тайсоном Фаунтеном, который скрыл рисунки на ее теле.
На афтепати Пэрис появилась уже в другом черном ансамбле, который дополнила леопардовой шубой.
Ее визажист использовал тональный крем Total Cover Cream Foundation, чтобы скрыть все 80 тату на теле дочери Майкла Джексона.
Накануне церемонии юная звезда поделилась видео в Instagram, на котором запечатлен процесс маскировки всех ее татуировок, на котором визажист наносит на ее тело Cover FX Gripping Primer.
Напомним, Тейлор Свифт вдохновилась образом Кейт Миддлтон.
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