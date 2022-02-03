Стало известно, как выглядят взрослые дети Майкла Джексона

1 феврале состоялась бродвейская премьера музыкального шоу MJ: The Musical, которое рассказывает о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. Спектакль посетили его взрослые дети: 23-летняя Пэрис, 24-летний Принс и 19-летний Биджи. Пользователи Сети отметили, что в выборе стиля они очень похожи на своего знаменитого отца

Пэрис позировала фотографам на красной дорожке в ярком платье-пальто с узорчитым принтом и поясом, подчеркивающим талию. Дополнили аутфит бордовые замшевые ботильоны на высоком каблуке, серьги-кольца, многочисленные ожерелья и браслеты из бусин. У Пэрис был эффектный макияж, а волосы уложены легкими волнистыми прядями.

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Ее родной брат Принс надел классический костюм и массивные перстни на руках. Чтобы выглядеть строго и одновременно дерзко.

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На вечере был и младший сын Джексона, 19-летний Биджи, ранее известный по имени Бланкет. Он предпочел оставаться в стороне от красной дорожки. Но папарацци заметили его покидающим мероприятие вместе со старшей сестрой Пэрис.

В биографический мюзикл MJ: The Musical, премьера которого состоялась 1 февраля, прозвучали 25 хитов Майкла Джексона. Постановка рассказывает о подготовке к знаменитому турне Dangerous, которое длилось с 1992 по 1993 год и собрало 140 миллионов долларов на 69 концертах. Режиссером и хореографом шоу выступил Кристофер Уилдон, а героя сыграл новичок Бродвея Майлз Фрост.

Как писал ранее Фокус, дочка Майкла Джексона Пэрис рассказывала, что тяжело переживала смерть отца в подростковом возрасте из-за чего сильно набрала вес, резала и жгла собственное тело. Также Пэрис говорила журналистам, что из-за пристального внимания папарацци у нее развилось ПТСР, из-за чего ей долгое время пришлось посещать психотерапевта.

Пэрис Джексон, как и ее знаменитый отец, занимается музыкой. В 2020 году она презентовала свой первый клип к песне Let Down, а также выпустила первый альбом Wilted.

Старший сын Джексона Принс занимается предпринимательством и переодически общается с журналистами. Младший сын Майкла Джексона Биджи (ранее его называли Бланкет) долгое время предпочитал быть не публичным. В прошлом году он дал свое первое интервью утреннему шоу Good Morning Britain, где рассказал об отце.

Всех детей после смерти Майкла Джексона в 2009 году воспитывала мать певца Кэтрин Джексон.