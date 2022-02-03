Стало відомо, як виглядають дорослі діти Майкла Джексона

1 лютого відбулася бродвейська прем'єра музичного шоу MJ: The Musical, яке розповідає про життя та творчість короля поп-музики Майкла Джексона. Виставу відвідали його дорослі діти: 23-річна Періс, 24-річний Прінс та 19-річний Біджі. Користувачі мережі зазначили, що у виборі стилю вони дуже схожі на свого знаменитого батька.

Періс позувала фотографам на червоній доріжці в яскравій сукні-пальті з візерунковим принтом та поясом, що підкреслює талію. Доповнили аутфіт бордові замшеві ботильйони на високих підборах, сережки-кільця, численне намисто та браслети з намистин. У Періс був ефектний макіяж, а волосся укладене легкими хвилястими пасмами.

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Її рідний брат Прінс одягнув класичний костюм та масивні персні на руках. Щоб виглядати суворо та водночас зухвало.

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На вечорі був і молодший син Джексона, 19-річний Біджі, раніше відомий на ім'я Бланкет. Він вважав за краще залишатися осторонь червоної доріжки. Але папараці помітили його, коли той залишав захід разом із старшою сестрою Періс.

У біографічному мюзиклі MJ: The Musical, прем'єра якого відбулася 1 лютого, пролунало 25 хітів Майкла Джексона. Постановка розповідає про підготовку до знаменитого турне Dangerous, яке тривало з 1992 до 1993 року і зібрало 140 мільйонів доларів на 69 концертах. Режисером та хореографом шоу виступив Крістофер Вілдон, а героя зіграв новачок Бродвея Майлз Фрост.

Як писав раніше Фокус, донька Майкла Джексона Періс розповідала, що тяжко переживала смерть батька в підлітковому віці, через що сильно набрала вагу, різала і палила власне тіло. Також Періс говорила журналістам, що через пильну увагу папараці в неї розвинулося ПТСР, через що їй довгий час довелося відвідувати психотерапевта.

Періс Джексон, як і його знаменитий батько, займається музикою. 2020 року вона презентувала свій перший кліп до пісні Let Down, а також випустила перший альбом Wilted.

Старший син Джексона Прінс займається підприємництвом та періодично спілкується з журналістами. Молодший син Майкла Джексона Біджі (раніше його називали Бланкетом) довгий час волів бути не публічним. Минулого року він дав своє перше інтерв'ю ранковому шоу Good Morning Britain, де розповів про батька.

Усіх дітей після смерті Майкла Джексона у 2009 році виховувала мати співака Кетрін Джексон.