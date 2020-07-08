Мне нравится резать и жечь свое тело: дочь Майкла Джексона призналась в мазохизме

22-летняя Пэрис Джексон рассказала, что начала причинять себе боль после смерти отца.

Дочь Майкла Джексона Пэрис во время своего шоу Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn призналась в получении удовольствия от травмирования себя. Запись передачи опубликована на Facebook.

22-летняя актриса и модель рассказала, что начала причинять себе боль после смерти отца. Она вспомнила, что сильно набрала вес и стала зависима от еды. Когда двоюродная сестра назвала ее жирной, она впала в депрессию и начала заниматься селфхармом – резать и жечь собственное тело.

Пэрис Джексон утверждает, что не пыталась убить себя. По ее словам, она всегда контролировала глубину порезов. Кроме того, девушка отметила, что получала от этого удовольствие из-за выброса дофамина.

"Дофамин – это допинг, он дарит приятные эмоции. Еда, секс, наркотики, музыка и тренировки – есть много вещей, которые вызывают выработку дофамина", – сказала Пэрис.

Она пояснила, что по той же причине ей нравится делать татуировки: физическая боль помогала ей отвлекаться от боли внутренней.

В прошлом году Пэрис Джексон пыталась покончить с собой. Утверждалось, что причиной случившегося мог стать выход документального фильма "Покидая Неверленд", в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. 22-летняя Пэрис твердо отстаивает позицию о невиновности отца. В 2013 году Пэрис Джексон также пыталась совершить самоубийство.

Выступая вместе со своим очередным бойфрендом в первом выпуске своего нового сериала на Facebook, девушка раскрыла подробности своей сексуальной ориентации и призналась, что никогда не думала, что в конечном итоге остановится на постоянных отношениях с конкретным мужчиной.

Недавно Пэрис, вспоминая своего отца, поделилась архивными фото певца.