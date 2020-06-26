Годовщина смерти Майкла Джексона: дочь поделилась архивными фото поп-короля

11 лет назад умер король мировой поп-музыки Майкл Джексон. Американский певец и танцор вошел в историю как одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса.

Джексон стал популярным еще в 12 лет. Самый дорогой сольный артист в истории имел 13 премий "Грэмми", его имя дважды занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Дочь Майкла Джексона Пэрис, вспоминая своего отца, поделилась архивными фото певца в Instagram-аккаунте.

На нескольких снимках актер кривляется, высовывая язык и смотря на кончик своего носа. На одном из кадров он целует свою дочь в губы.

"Скучаю по тебе и люблю каждый день. Спасибо за волшебство", − написала Пэрис Джексон.

В прошлом году Пэрис Джексон пыталась покончить с собой. Утверждалось, что причиной случившегося мог стать выход документального фильма "Покидая Неверленд", в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. 22-летняя Пэрис твердо отстаивает позицию о невиновности отца. В 2013 году Пэрис Джексон также пыталась совершить самоубийство.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности пропофола.

Как ранее писал Фокус:

В сентябре 2019 года в Лос-Анджелесе вручили телевизионные премии "Эмми" во второстепенных категориях. В номинации "лучший документальный или нон-фикшн проект" победил фильм "Покидая Неверленд". В четырехчасовой ленте рассказывается о певце Майкле Джексоне и его якобы многолетнем сексуальном насилии над детьми.

Документальный фильм "Покидая Неверленд", рассказывающий о жизни легендарного исполнителя Майкла Джексона, наделал много шума. И Грэм Кинг, продюсер снявший нашумевший байопик о группе Queen решил сделать биографию короля поп-музыки, как он ее видит.