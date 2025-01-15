Вода, убивающая мозг: ученые рассказали о реальной опасности фторирования для уровня IQ

Недавние исследования наделали много шума вокруг фторирования воды во многих странах, связав его с понижением уровня IQ. Оно разделило ученых на два лагеря, один из которых решил расставить все точки над "і" с помощью научных фактов.

Related video

Фтор, элемент природного происхождения, содержащийся в воде, почве, камнях и продуктах питания, давно стал краеугольным камнем общественного здравоохранения и стоматологии благодаря своей способности защищать зубы от кариеса. Однако недавний систематический обзор, связавший повышенное содержание фтора в воде со снижением IQ у детей, вновь вызвал споры о безопасности программ фторирования воды. Ученые решили точно разобраться, насколько он опасен для нашего мозга, пишет The Conversation.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Фторирование воды, введенное в Австралии в 1950-х годах, подразумевает добавление небольшого, контролируемого количества фтора в общественные системы питьевой воды. Сегодня более 90 % австралийцев имеют доступ к фторированной воде. В обзоре, опубликованном в журнале JAMA Pediatrics, были проанализированы 74 исследования со всего мира.

Важно

Уран и свинец массово травят подростков: ученые обнаружили их в популярных вейпах

Многие из них проводились в таких странах, как Китай, Индия и Иран, где естественный уровень фтора в воде часто превышает рекомендованный для программ общественного здравоохранения, объясняет профессор стоматологии общественного здравоохранения Квинслендского университета, Лок До. По его словам большинство исследований были перекрестными и имели существенные методологические недостатки, включая высокий риск предвзятости и неучет сопутствующих факторов, таких как другие загрязняющие вещества в воде.

До также отмечает, что в исследованиях, где изучались уровни фтора ниже 1,5 мг/л, не было отмечено значительного влияния на IQ, в то время как в Австралии уровень фторирования колеблется от 0,6 до 1,1 мг/л — в пределах рекомендуемого порога безопасности. Научный консенсус остается очевидным: фтор на уровне, используемом в системах общественного водоснабжения, является безопасным, эффективным и справедливым средством снижения кариеса и улучшения здоровья полости рта.

Критики давно высказывают опасения по поводу потенциального влияния фтора на когнитивное развитие, однако высококачественные исследования в развитых странах с контролируемыми системами водоснабжения не выявили никаких негативных последствий, говорит До.

Недавние австралийские исследования, в которых использовались строгие методы сбора данных подготовленными психологами, также не выявили связи между воздействием фтора и IQ или поведенческим развитием детей. Эксперты предостерегают от чрезмерной интерпретации результатов нового обзора. Включение низкокачественных исследований и отсутствие связи с программами фторирования в развитых странах делают его выводы ненадежными.

Кроме того, в редакционной статье, сопровождающей публикацию, наделавшую столько шума, отмечаются существенные недостатки дизайна исследования, в том числе то, что оно не было посвящено уровням фтора, соответствующим регулируемым стандартам общественного здравоохранения. Хотя в обзоре подчеркивается обеспокоенность высоким уровнем его воздействия в развивающихся странах с неконтролируемым водоснабжением, эти вопросы в значительной степени не имеют отношения к таким странам, где уровень фтора тщательно контролируется, считает До.

Во многих пострадавших регионах уже реализуются программы по снижению содержания природного фтора до безопасного уровня, направленные на уменьшение рисков, связанных с чрезмерным воздействием. В Австралии и других подобных странах фторирование продолжает играть важную роль в профилактике кариеса, особенно среди уязвимых групп населения. Исследования, проведенные в Испании и Дании, странах, где действуют программы фторирования, аналогичные австралийской, также не выявили негативного влияния фтора на IQ. Эти данные подтверждают безопасность и эффективность фторирования воды на рекомендованных уровнях, заключает До. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что фтор, при правильном регулировании, является важным компонентом стратегий здоровья ротовой полости.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выявили содержание кадмия и свинца в шоколадных продуктах. Проведя последнее исследование, некомерческая организация Consumer Reports уже потребовала от большого производителя шоколада предоставить план по снижению содержания опасных металлов в своей продукции.

Также Фокус писал о том, может ли испортиться бутилированная вода. Интересуетесь, можно ли пить воду из бутылки, которую вы откопали у себя из старых запасов? Вот что вам нужно знать перед тем как ее открыть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.