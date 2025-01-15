Нашли слабость распространенного рака: ученые узнали роль холестерина в развитии болезни

Рак является смертельно опасным заболеванием, поражающим миллионы людей, превращая их жизнь в мучение. Недавно ученые обнаружили потенциальный способ борьбы с одним из самых распространенных видов болезни, эпицентром которого оказался холестерин.

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Исследователи из Института Салка (SI) обнаружили важню связь между белком PIN1 и развитием рака мочевого пузыря, что открывает для медицины путь для нового подхода к лечению. Оказалось, что PIN1, ранее известный своим участием в возникновении рака, способствует росту опухолей мочевого пузыря, стимулируя синтез холестерина — жизненно важного компонента для пролиферации раковых клеток, на что и нацелились ученые, пишет SI Institute.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Cancer Discovery, показали, что воздействие на PIN1 и холестериновый путь может значительно подавить рост опухоли в доклинических моделях, что дает надежду на создание более эффективных терапевтических стратегий, заявили авторы.

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Рак мочевого пузыря входит в число наиболее диагностируемых онкологических заболеваний во всем мире и занимает четвертое место по распространенности среди рака у мужчин. Он часто требует дорогостоящего пожизненного лечения или приводит к быстрому прогрессированию заболевания и смертности.

Исследование, проведенное под руководством старшего автора Тони Хантера, профессора Американского онкологического общества в SI, показало, что PIN1 высоко экспрессируется в уротелии — ткани, выстилающей мочевыводящие пути, где он способствует агрессивному поведению раковых клеток. Используя генное редактирование на основе CRISPR, исследователи удалили ген PIN1 из клеток рака мочевого пузыря, что значительно снизило развитие опухоли и метастазирование как в лабораторных клетках, так и в мышиных моделях.

Дальнейшее исследование показало, что PIN1 способствует производству холестерина, взаимодействуя с белком SREBP2, ключевым регулятором синтеза холестерина. Без PIN1 клетки рака мочевого пузыря демонстрировали значительно более низкий уровень холестерина, что приводило к снижению роста опухоли. "Раковые клетки нуждаются в большом количестве холестерина для осуществления своего фирменного избыточного роста, — пояснила Сюэ Ванг, постдокторант SI и первый автор исследования, — это открытие определило ключевую роль холестерина в прогрессировании рака и функцию PIN1 в его регулировании, что станет целью будущих методов лечения".

Основываясь на этих знаниях, исследователи разработали схему двойного лечения, направленную на холестериновый путь. Они объединили сульфопин, экспериментальный ингибитор PIN1, с симвастатином, широко используемым статином, который блокирует биосинтез холестерина. В мышиных моделях рака мочевого пузыря комбинированная терапия значительно эффективнее подавляла рост опухоли, чем любой из препаратов в отдельности.

В то время как сульфопин еще не одобрен для применения у людей, симвастатин уже является стандартным препаратом для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что делает эту комбинацию перспективным кандидатом для будущих клинических испытаний, надеются авторы. "Это открытие интересно тем, что статины уже используются людьми для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, — отметил Хантер, — наша же работа указывает на возможность использования статинов в сочетании с другими препаратами для лечения рака мочевого пузыря".

Сейчас группа исследователей изучает, оказывает ли PIN1 аналогичное действие при других видах рака, и надеется, что полученные результаты позволят улучшить состояние пациентов с различными видами онкологии. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак мочевого пузыря остается серьезной глобальной проблемой здравоохранения: ежегодно регистрируется около 573 000 новых случаев заболевания и 212 000 смертей.

Экономические последствия этого заболевания также являются серьезными для многих стран, так как рак мочевого пузыря имеет одну из самых высоких затрат на лечение одного пациента среди всех видов рака, в основном из-за высокой частоты рецидивов.

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