Доступная профилактика онкологии: ученые рассказали, какие продукты защищают наш кишечник

Многие продукты питания оказывают большое влияние на то, насколько здоров или болен наш организм. Недавно ученые выяснили, что распространенные и популярные продукты могут стать профилактической защитой от распространенного вида рака.

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Недавнее исследование Оксфордского университета, проведенное при финансовой поддержке Cancer Research UK, показало, что увеличение ежедневного потребления кальция может значительно снизить риск развития рака кишечника. Исследование, в котором анализировались пищевые привычки и риск развития рака у более чем полумиллиона женщин в течение 16 лет, показало, что употребление дополнительных 300 мг кальция в день, что эквивалентно одному большому стакану молока, снижает риск развития колоректального рака на 17%, пишет Woman & Home.

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Рак кишечника, третий по распространенности рак среди женщин, ежегодно диагностируется почти у 20 000 человек в одной лишь Великобритании, причем по неясным причинам этот показатель растет среди людей моложе 50 лет.

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Доктор Керен Папье, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, объяснила, что кальций может защищать кишечник, связываясь с желчными кислотами и свободными жирными кислотами, образуя безвредное соединение, которое предотвращает повреждение слизистой оболочки кишечника.

Хотя молочные продукты, такие как молоко, являются самым простым источником дополнительного кальция, другие богатые кальцием продукты, такие как сыр, листовая зелень, например, капуста, обогащенные крупы и рыба с костями (сардины), также способствуют ежедневному потреблению кальция. NHS и Королевское общество по борьбе с остеопорозом рекомендуют эти продукты тем, кто хочет повысить уровень кальция и при этом придерживаться сбалансированной диеты.

Исследование ученых также выявило другие диетические факторы, влияющие на риск развития рака кишечника. Алкоголь и переработанное мясо были связаны с более высокой вероятностью развития заболевания, причем каждый дополнительный бокал вина увеличивал риск на 15%, а потребление переработанного мяса — на 8%. Эти результаты подтверждают существующие исследования, подчеркивающие пользу для здоровья снижения потребления алкоголя и обработанных продуктов. В то же время такие продукты, как йогурт, богатый рибофлавином, фосфором, магнием и калием, были связаны со снижением риска развития рака.

Хотя это исследование дает ценные сведения, исследователи отмечают, что на риск развития рака влияет множество факторов, включая генетику, выбор образа жизни и общее качество питания. Участники, у которых развился рак кишечника, как правило, имели другие факторы риска, такие как пожилой возраст, семейная история рака и менее здоровые повседневные привычки. Поэтому, хотя увеличение потребления кальция может быть полезным профилактическим шагом, важно, чтобы люди обсуждали изменения в рационе или конкретные проблемы со своими врачами.

По данным Всемирного фонда исследования рака, в мире онкология кишечника занимает четвертое место по частоте диагностирования, а еще в 2020 году число новых случаев составило более 1,9 миллиона. В странах с более высоким потреблением обработанных пищевых продуктов и алкоголя часто отмечался более высокий уровень заболеваемости. Пропаганда здорового образа жизни, включая умеренное потребление подобных напитков и продуктов, а также пропаганда диеты, богатой фруктами, овощами, цельным зерном и кальцием, остается ключом к снижению бремени этого заболевания.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.