Ключ к новым лекарствам: ученые смогли понять, как мозг восстанавливается после инсульта

Инсульт является внезапным и опасным развитием, которое серьезно повреждает наш мозг. Однако недавно ученым удалось задокументировать уникальные процессы его восстановления, которые они хотят применить для разработки новых терапий.

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Исследователи кафедры молекулярной медицины Университета Южной Дании (SDU) получили новые сведения об одном из самых серьезных последствий инсульта: повреждении нервных волокон, которые часто называют "проводами" мозга. Этот вид повреждения приводит к длительным нарушениям, поскольку мозг пытается полностью восстановиться после инсульта. Однако ученым удалось составить уникальную карту пути его регенерации, которая может оказаться важным этапом поиска лекарств, пишет University of Southern Denmark Faculty of Health Sciences.

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Используя уникальные образцы тканей из Датского банка мозга при SDU, исследование проливает свет на биологические механизмы, лежащие в основе этого частичного процесса восстановления, и может способствовать разработке терапии, помогающей мозгу восстанавливаться более эффективно.

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Инсульт возникает, когда приток крови к участку мозга блокируется, что приводит к значительному повреждению нервных клеток. Мозг пытается устранить это повреждение, восстанавливая миелиновую оболочку — защитный слой вокруг нервных волокон, который обеспечивает правильную передачу сигналов. Однако этот процесс часто оказывается неполным, в результате чего у многих людей, переживших инсульт, остаются стойкие физические и когнитивные нарушения.

По словам профессора Кейт Ликке Ламбертсен, ведущего автора исследования, опубликованного в журнале The Journal of Pathology, мозг обладает ресурсами для самовосстановления, но сталкивается с трудностями, особенно в условиях воспаления. "Нам нужно найти способы помочь клеткам завершить свою работу даже в сложных условиях", — заявила она.

В ходе исследования был выявлен ключевой тип клеток мозга, участвующих в восстановлении миелина, деятельность которых тормозится воспалением. Значительный прорыв был достигнут благодаря использованию образцов тканей, хранящихся в Датском банке мозга. Исследователи использовали методы окрашивания, такие как иммуногистохимия, чтобы нанести на карту участки мозга, активно участвующие в процессе восстановления. Эти методы позволили им различить ядро инфаркта (наиболее поврежденный участок), периинфарктную зону (где сосредоточена восстановительная активность) и участки, которые, казалось бы, не были затронуты инсультом.

Такое точное картирование позволило углубить понимание того, как конкретные клетки участвуют в восстановлении поврежденного миелина и как такие факторы, как пол и время после инсульта, влияют на их эффективность. Исследование выявило заметные гендерные различия в реакции мозга на инсульт. Оказалось, что женщинам труднее восстанавливать повреждения мозга из-за влияния воспалительных процессов на восстанавливающие клетки, в то время как мужчины, как правило, демонстрируют более высокую начальную способность к восстановлению миелина. Такие результаты могут объяснять, почему женщины часто сталкиваются с более серьезными долгосрочными осложнениями после инсульта. "Эти различия подчеркивают важность того, чтобы будущие методы лечения были более целенаправленными и учитывали пол и индивидуальные потребности пациента", — подчеркнула Ламбертсен.

Центральное место в этих открытиях занимает Датский банк мозга — ресурс, содержащий более 10 000 образцов человеческого мозга, которые поддерживают передовые исследования таких неврологических заболеваний, как инсульт, деменция и рассеянный склероз. Анализируя эти образцы, ученые смогли раскрыть клеточные механизмы восстановления мозга и изучить новые стратегии лечения неврологических повреждений. Эта коллекция остается незаменимой для исследователей, стремящихся лучше понять болезни мозга на микроскопическом уровне.

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