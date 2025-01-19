"Все произошло быстро": как ИИ за три минут спас жизнь женщине после инсульта

55-летние Деб Келли смогла пережить тяжелый инсульт, который помогло оперативно обнаружить новое устройство с искусственным интеллектом (ИИ). Эту историю уже прокомментировал глава британского правительства Кир Стармер, который поддерживает идею внедрения ИИ в медицинскую отрасль.

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55-летняя офицер пенитенциарной системы Дебора (Деб) Келли рассказала, что ИИ помог ей выжить после тяжелого инсульта, который с ней случился два месяца назад. Об этом случае женщина рассказала в эксклюзивном комментарии для издания Mirror.

Она рассказывает, была в ванной, а потом резко потеряла сознание, упала и потеряла сознание. Журналисты пишут, что женщину нашел ее сын и немедленно вызвал скорую помощь.

"Моя левая рука будто отказала, и речь стала невнятной. И потом я отключилась", — рассказывает госпожа Келли.

Затем она добавляет, что ее доставили в больницу, а проснулась она уже в палате, когда врачи сделали все необходимое. Там она узнала, что у нее случился обширный инсульт, который удивил врачей — женщина никогда не имела проблем со здоровьем и вела здоровый образ жизни.

Оказалось, что место тромба, который вызвал инсульт, нашел медицинский аппарат, который имеет установленный ИИ в свое программное обеспечение. Благодаря новейшей технике, нужное место было найдено всего за три минуты.

"Искусственный интеллект делает революцию в помощи при лечении инсультов. Поэтому он должен стать общенациональным. И вообще это просто безумие, как сильно изменился мир", — сказала Деб.

Впоследствии историю Деб обсудила с действующим главой британского правительства сэром Киром Стармером. По словам женщины, они с ним говорила перед тем, как он вступил с работой по применению ИИ в медицинской сфере.

"Он спросил меня, как я себя чувствую и как я выздоравливаю", — сказала Деб и добавила, что рада тому, что интерес правительства в этой сфере является "серьезным".

Премьер-министр говорит, что операция прошла успешно, а врачи сделали замечательную работу, ведь борьба с инсультами напоминает соревнование со временем, потому что "если слишком медленно искать — пациент может умереть".

"Каждая секунда задержки увеличивает риск паралича. Но в случае Деб с ИИ вся процедура заняла менее трех минут. Это спасло ей жизнь. Я разговаривал с ней сегодня утром. И она всегда четко говорила об этом. Она сказала, если бы этот тромб не был удален, ее бы сейчас здесь не было — я бы не разговаривал с ней сегодня утром. Это сила ИИ в действии", — констатировал глава правительства.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине начали использовать ИИ для диагностики туберкулеза. Искусственный интеллект автоматически анализирует рентген-снимки и отображает зоны потенциальной патологии в виде тепловой карты легких.

Также сообщалось, как ИИ смог восстановить память после повреждения головного мозга. Новый метод лечения, включающий стимуляцию мозга для улучшения функций памяти с помощью искусственного интеллекта, показывает поразительные результаты.