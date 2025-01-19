"Все сталося швидко": як ШІ за три хвилин врятував життя жінці після інсульту

55-річні Деб Келлі змогла пережити важкий інсульт, який допоміг оперативно виявити новий пристрій зі штучним інтелектом (ШІ). Цю історію вже прокоментував глава британського уряду Кір Стармер, який підтримує ідею впровадження ШІ в медичну галузь.

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55-річна офіцерка пенітенціарної системи Дебора (Деб) Келлі розповіла, що ШІ допоміг їй вижити після важкого інсульту, який з нею трапився два місяці тому. Про цей випадок жінка розповіла в ексклюзивному коментарі для видання Mirror.

Вона розповідає, була у ванній, а потім різко втратила свідомість, впала і знепритомніла. Журналісти пишуть, що жінку знайшов її син і негайно викликав швидку допомогу.

"Моя ліва рука ніби відмовила, і мова стала невиразною. І потім я відключилася", — розповідає пані Келлі.

Потім вона додає, що її доправили до лікарні, а прокинулася вона вже у палаті, коли лікарі зробили все необхідне. Там вона дізналася, що в неї стався обширний інсульт, який здивував лікарів — жінка ніколи не мала проблем зі здоров'ям і вела здоровий спосіб життя.

Виявилося, що місце тромбу, який спричинив інсульт, знайшов медичний апарат, який має встановлений ШІ у своє програмне забезпечення. Завдяки новітній техніці, потрібне місце було знайдено лише за три хвилини.

"Штучний інтелект робить революцію в допомозі при лікуванні інсультів. Тому він має стати загальнонаціональним. І взагалі це просто божевілля, як сильно змінився світ", — сказала Деб.

Згодом історію Деб обговорила з чинним главою британського уряду сером Кіром Стармером. За словами жінки, вони з ним говорила перед тим, як він вступив з роботою щодо застосування ШІ в медичній сфері.

"Він запитав мене, як я почуваюся і як я видужую", — сказала Деб і додала, що втішена тим, зацікавлення уряду в цій сфері є "серйозним".

Прем'єр-міністр каже, що операція минула успішно, а лікарі зробили чудову роботу, адже боротьба з інсультами нагадує змагання з часом, бо "якщо надто повільно шукати — пацієнт може померти".

"Кожна секунда затримки збільшує ризик паралічу. Але у випадку Деб із ШІ вся процедура зайняла менш ніж три хвилини. Це врятувало їй життя. Я розмовляв з нею сьогодні вранці. І вона завжди чітко говорила про це. Вона сказала, якби цей тромб не було видалено, її б зараз тут не було – я б не розмовляв з нею сьогодні вранці. Це сила ШІ в дії", — констатував глава уряду.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні почали використовувати ШІ для діагностики туберкульозу. Штучний інтелект автоматично аналізує рентген-знімки та відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легень.

Також повідомлялося, як ШІ зміг відновити пам'ять після пошкодження головного мозку. Новий метод лікування, що включає стимуляцію мозку для поліпшення функцій пам'яті за допомогою штучного інтелекту, показує разючі результати.