Длительный полет в космосе имеет опасный побочный эффект для человека: что обнаружили ученые

Исследование показало, что невесомость негативно влияет на зрение человека, особенно, если находиться в космосе очень долго.

Ученые выяснили, что низкая гравитация или микрогравитация, также известная как невесомость, в космосе вызывает значительные изменения в глазах и зрении астронавтов после 6–12 месяцев пребывания на борту Международной космической станции (МКС). Результаты исследования, опубликованного в Journal of Engineering in Medicine and Biology, заставляют задуматься о последствиях для зрения людей, которые будут лететь на Марс. Такое путешествие займет как минимум 6 месяцев только в одну сторону, пишет Interesting Engineering.

Ученые проанализировали данные астронавтов из разных стран мира, мужчин и женщин разного возраста, которые провели на МКС от 157 до 186 дней. Во время исследования ученые обнаружили, что более 70% астронавтов на МКС страдают от нейроокулярного синдрома, связанного с космическим полетом (SANS).

Чтобы изучить влияние космических путешествий, ученые проанализировали три фактора, связанных с глазами: жесткость глаза, внутриглазное давление и амплитуду глазного импульса.

В результате были обнаружены значительные изменения в биомеханических свойствах глаз астронавтов, с 33% снижением жесткости глаза, 11% падением внутриглазного давления и 25% уменьшением амплитуды глазного импульса. Эти изменения были связаны с такими симптомами, как уменьшение размера глаза, изменение фокального поля и, в некоторых случаях, отек зрительного нерва.

Ученые обнаружили также, что у некоторых астронавтов толщина сосудистой оболочки составляла более 400 микрометров. Они предполагают, что невесомость изменяет распределение крови в организме человека, увеличивая приток крови к голове и замедляя кровообращение в глазу, что, вероятно, приводит к расширению сосудистой оболочки, которая питает сетчатку.

Авторы исследования считают, что увеличение сосудистой оболочки в невесомости может вызывать длительные изменения механических свойств глаза. Результаты показали, что пульсация крови в условиях микрогравитации может создавать эффект гидроудара, когда внезапные изменения давления в кровотоке вызывают механический удар по глазу, что приводит к значительным изменениям тканей.

Ученые обнаружили, что эти изменения в глазах глаз обычно не являются серьезной проблемой, если астронавты находятся в космосе от 6 до 12 месяцев. Дело в том, что использование корректирующих очков приводило зрение в норму.

Космические агентства по-прежнему с осторожностью относятся к потенциальным рискам для человека из-за более длительных космических миссий, таких как полет на Марс. До сих пор точно не известно, как сильно может невесомость повлиять на глаза человека в течение многомесячного полета.

