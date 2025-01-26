От них можно умереть: самые опасные растения для человека, которые лучше не трогать (фото)

Хотя многие растения являются безобидными и не опасными для людей, есть представители флоры, которые лучше обходить десятой дорогой.

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Флора на нашей планете удивительна и разнообразна. Хотя многие растения не представляют опасности для здоровья и жизни людей, есть и те, которые очень ядовиты. Некоторые растения настолько токсичны, что лучше их не то что не есть, их даже трогать не стоит, пишет IFLScience.

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Белладонна

Пожалуй, самым известным ядовитым растением на Земле является белладонна. Научное название этого растения Atropa belladonna, где последнее слово в переводе с итальянского означает "красивая" женщина, но эффекты этого растения далеки от красивых.

Пожалуй, самым известным ядовитым растением на Земле является белладонна Фото: Wikipedia

Белладонна является растением, которое можно встретить по всей Европе, в частности и в Украине. Все части этого растения, включая обманчиво вкусные на вид ягоды, являются ядовитыми, если их съесть. В то же время токсическое воздействие белладонны может начаться уже в тот момент, когда вы к ней прикоснетесь.

Белладонна содержит токсины, в том числе гиосцин и атропин, которые могут не только вызвать сильный дерматит, например, отек кожи, зуд и волдыри, но они также могут впитываться через кожу.

Если токсины попадают в организм человека, что это приводит к резкому ухудшению зрения, сильным головным болям, и даже могут возникнуть галлюцинации и судороги. Даже в небольших количествах токсины белладонны могут быть смертельными для человека.

Жалящее дерево

Чтобы не испытывать сильную боль в течение нескольких месяцев подряд, ни в коем случае не стоит трогать жалящее дерево или или гимпи-гимпи. Хотя это растение и называется деревом, оно является кустарником и имеет научное название Dendrocnide moroides.

Листья жалящего дерева лучше не трогать Фото: IFLS

Это ядовитой растение, родом из Австралии, выглядит довольно невинно, ведь на самом деле его легко спутать с обычной крапивой.

Но есть причина, по которой некоторые ученые называют его растением, которое причиняет самую большую боль человеку. Оно покрыто крошечными волосками, которые могут прокалывать кожу, и они также содержат нейротоксин, который не разрушается со временем, или от холода или жары. В результате сильная боль, которую вызывает токсин может длиться месяцами. Нейротоксин также может вызвать тяжелую аллергическую реакцию, известную как анафилактический шок.

Вех

Еще одно ядовитое растение, обитающее в Северной Америке и Евразии, называется вех (Cicuta). Существует четыре вида этого растения, которые содержат опасные для человека нейротоксины. Например, вид Cicuta maculata или вех пятнистый ученые часто называют самым смертельным растением в Северной Америке.

Еще одно ядовитое растение, обитающее в Северной Америке и Евразии, называется вех (Cicuta) Фото: IFLS

Как и у белладонны, все части этих растений являются очень ядовитыми, ведь содержат несколько токсинов, включая цикутоксин. Этот нейротоксин может быстро всасываться через кожу, а также через кишечник и далее воздействовать на рецепторы в мозге, что вызывает рвоту, судороги и припадки. Если не лечить отравление этим растением, то человек может очень быстро умереть.

Фокус уже писал о том, какую еду лучше не употреблять, ведь она может оказаться смертельной для человека.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему летучие мыши висят вниз головой, когда спят. Летучие мыши являются единственными в мире летающими млекопитающими и часто спят, когда висят вниз головой. Причина этого уходит корнями в очень далекое прошлое.